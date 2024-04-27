Ο Σον Κόνερι και ο Ρότζερ Μουρ ίσως όφειλαν το… άστρο τους στο Χόλιγουντ στον ηθοποιό Πάτρικ ΜακΓκούαν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ρόλος του Τζέιμς Μποντ έχει δημιουργήσει πολλές καριέρες, αρχής γενομένης από τον Σον Κόνερι. Οι περισσότεροι ηθοποιοί θα έκαναν σχεδόν τα πάντα για να πάρουν αυτόν τον ρόλο ακόμα και σήμερα. Αλλά όταν ο ρόλος δόθηκε για πρώτη φορά, ένας ηθοποιός τον απέρριψε, θεωρώντας ότι δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στο σεξ και τη βία. Αλλά αυτός δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε ηθοποιός. Ήταν ο Πάτρικ ΜακΓκούαν που ο Όρσον Γουέλς παραδέχθηκε ότι «τον φόβιζε» η υποκριτική του ικανότητα.

Ήταν το 1960 όταν κάθε ηθοποιός ήθελε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, «δημιούργημα» του συγγραφέα Ίαν Φλέμινγκ. «Νόμιζα ότι υπήρχε υπερβολική έμφαση στο σεξ και τη βία», εξήγησε ο ηθοποιός λίγα χρόνια αφότου απέρριψε τον ρόλο. «Έχει μια ύπουλη και ισχυρή επιρροή στα παιδιά. Θα θέλατε ο γιος σας να μεγαλώσει όπως ο Τζέιμς Μποντ; Εφόσον έχω αυτές τις απόψεις σθεναρά ως άτομο και ως γονέας, δεν κατάλαβα πώς θα μπορούσα να συνεισφέρω σε ακριβώς αυτά τα πράγματα στα οποία είχα αντίρρηση».

Κατά ειρωνικό τρόπο, φέρεται να του προσφέρθηκε αργότερα ο πρωταγωνιστικός ρόλος στην τηλεοπτική σειρά «The Saint» (Ο Άγιος), αλλά είχε τις ίδιες αντιρρήσεις, με αποτέλεσμα αυτός ο ρόλος να καταλήξει στον Ρότζερ Μουρ, ο οποίος αργότερα επίσης υποδύθηκε τον Μποντ. Ο ΜακΓκούαν πήρε τελικά τον ρόλο του Τζον Ντρέικ σε μια τηλεοπτική εκπομπή που ονομαζόταν «Danger Man», αλλά απαίτησε από την εκπομπή να μην χρησιμοποιεί τις γυναίκες σεξουαλικά και η επιβίωσή του να μην εξαρτάται από το όπλο, αλλά από την εξυπνάδα του.

Μεταξύ των πολλών ρόλων που τον έκαναν διάσημο στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ξεχωρίζει και η επιβλητική ερμηνεία του ως του «κακού» βασιλιά Εδουάρδου Ι στην ταινία εποχής Braveheart (1995) με «αντίπαλο» τον Μελ Γκίμπσον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.