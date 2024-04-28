Μέσα στο επόμενο δίμηνο θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα για τις συντάξεις με οφειλές, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου είπε: «Με το προηγούμενο καθεστώς, κάποιος μπορούσε να πάρει σύνταξη, αν τα χρέη του προς τον ΕΦΚΑ ήταν έως 20.000 ευρώ και έως 6.000 ευρώ, αν ήταν αγρότης. Αλλάξαμε τα όρια αυτά από τα 20.000 ευρώ στα 30.000 ευρώ και από τα 6.000 ευρώ στα 10.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος έχει τουλάχιστον καταβάλλει εισφορές για 20 τουλάχιστον έτη και, επιπλέον, οι τραπεζικές καταθέσεις του δεν ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ, ώστε να βοηθηθούν μόνο αυτοί που πραγματικά έχουν αδυναμία πληρωμής.

Η σχετική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα είναι έτοιμη εντός διμήνου.

Στη συνέχεια, θα κρατείται το 60% της σύνταξης, έως ότου η οφειλή μειωθεί στα 20.000 ευρώ και από εκεί και μετά θα ισχύουν οι τωρινοί κανόνες».

Σε ερώτηση σχετικά με το επίδομα μητρότητας, ο υφυπουργός Εργασίας απάντησε τα εξής: «Η κυβέρνηση επιδιώκει δύο στόχους. Ο πρώτος είναι η συμφιλίωση μεταξύ της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής και ο δεύτερος η παροχή βοήθειας προς τα νέα ζευγάρια, ώστε να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν.

Κατά την προηγούμενη τετραετία, επεκτείναμε από τους έξι στους εννέα μήνες το επίδομα μητρότητας για τις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα. Με το τελευταίο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, παρέχουμε για εννέα μήνες στις αυτοαπασχολούμενες, στις ελεύθερες επαγγελματίες και στις αγρότισσες, επίδομα ίσο με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή 830 ευρώ.

Παράλληλα, με το επίδομα μητρότητας πήραμε και άλλα μέτρα για την ενίσχυση της οικογένειας όπως το επίδομα γέννας, η αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, οι "Νταντάδες της Γειτονιάς" και η στεγαστική πολιτική, με έμφαση στους νέους».

Αναφορικά με την πλατφόρμα απασχόλησης συνταξιούχων, ο κ. Τσακλόγλου σημείωσε: «Μέχρι πρόσφατα, αν ένας συνταξιούχος εργαζόταν, είχε περικοπή της τάξεως του 30% στη σύνταξή του. Μάλιστα, επί Κατρούγκαλου, αυτό το ποσοστό ήταν 60%. Πρόσφατα, αλλάξαμε το καθεστώς αυτό και ένας εργαζόμενος συνταξιούχος παίρνει κανονικά τη σύνταξή του στο ακέραιο και θα υπάρχει μία περικοπή της τάξης του 10% στον μισθό, τον οποίο λαμβάνει.

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, με το προηγούμενο καθεστώς, ήταν περίπου 36.000 και ήδη στην πλατφόρμα έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να απασχοληθούν γύρω στα 75.000 άτομα και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνει».

Σχετικά με την εξαήμερη εργασία, ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι η εξαήμερη εργασία αφορά είτε επιχειρήσεις οι οποίες είναι συνεχούς λειτουργίας, είτε επιχειρήσεις όπου παρατηρείται μη αναμενόμενη αύξηση των αναγκών για σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, αποσαφήνισε ότι η εξαήμερη εργασία θεωρείται υπερωριακή και έχει προσαύξηση αμοιβής κατά 40%, ενώ η ρύθμιση δεν αφορά ξενοδοχεία και εστίαση.

Τέλος, για το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), ο κ. Τσακλόγλου υπογράμμισε: «Το συνταξιοδοτικό μας σύστημα είναι διανεμητικό, δηλαδή, οι εισφορές των τωρινών εργαζομένων πληρώνουν τις συντάξεις των τωρινών συνταξιούχων. Αυτά τα συστήματα λειτουργούν απρόσκοπτα, όταν έχουμε πολλούς εργαζόμενους και λίγους συνταξιούχους. Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, μόλις 1,7 εργαζόμενοι αντιστοιχούν σε έναν συνταξιούχο.

Ήδη, από τη δεκαετία του 1980, οι περισσότερες χώρες ξεκίνησαν να ενισχύουν υφιστάμενα ή να δημιουργούν νέα κεφαλαιοποιητικά συστήματα, τα οποία δεν υπόκεινται στον δημογραφικό κίνδυνο - δίπλα στα διανεμητικά συστήματα. Στην Ελλάδα, πρώτη φορά, αυτό έγινε με το ΤΕΚΑ, πριν από τρία χρόνια.

Για κάθε ασφαλισμένο δημιουργείται ατομικός λογαριασμός, στον οποίο μπαίνουν οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης, επενδύονται και, όταν φτάσει η στιγμή της συνταξιοδότησης, ο ασφαλισμένος θα λάβει σύνταξη αντίστοιχη των εισφορών του και των αποδόσεων των επενδύσεών του.

Πέραν της διαφοροποίησης του ασφαλιστικού κινδύνου, με βάση την εμπειρία χωρών με ώριμα κεφαλαιοποιητικά συστήματα, οι ασφαλισμένοι του ΤΕΚΑ μπορούν να προσδοκούν επικουρικές συντάξεις αρκετά υψηλότερες από αυτές του υφισταμένου διανεμητικού συστήματος επικουρικής ασφάλισης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.