Βίντεο ντοκουμέντο από το φονικό έξω από το κλαμπ στο Μαρούσι

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε έξω από γνωστό κλαμπ στο Μαρούσι, στη Λεωφόρο Κηφισίας τα ξημερώματα της Κυριακής, ήρθε στη δημοσιότητα.

Στο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφονται σκηνές πανικού έξω από το κλαμπ όπου ο δράστης έβγαλε το μαχαίρι και «κάρφωσε» τον 23χρονο στο λαιμό, σκοτώνοντάς τον.

Ο δράστης αναζητείται ενώ, όπως εκτιμούν οι αρχές, φέρεται να είναι αυτός που επιτέθηκε και στους άλλους δύο τραυματίες.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι το θύμα να συναντήθηκε με το δράστη έξω από το νυχτερινό μαγαζί, να ξεκίνησε ένας καβγάς κατά τη διάρκεια του οποίου ο 23χρονος έβγαλε το όπλο που είχε στη ζώνη του και αποπειράθηκε να πυροβολήσει.

Ωστόσο το όπλο που βρέθηκε από τους αστυνομικούς μέσα σε γλάστρα φαίνεται πως έπαθε εμπλοκή και δεν πυροβόλησε.

Όσο για τη σφαίρα που βρέθηκε στο σημείο εικάζεται ότι έφυγε από το όπλο μετά την εμπλοκή.

Αυτό που εξετάζει τώρα η Ασφάλεια είναι ο δράστης να μην είναι ανάμεσα στους τρεις και αναζητείται.

Το θύμα 21 ετών, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου και κατέληξε φέροντας τραύματα στο λαιμό.

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ένας 26χρονος, ο οποίος φέρει τραύμα στο μηρό.

Στον Ερυθρό Σταυρό πήγε με ίδια μέσα και ένας ακόμη άνδρας, τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο, ο οποίος ήταν παρών στο επεισόδιο.

Τα ευρήματα έχουν σταλεί για εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Πηγή: skai.gr

