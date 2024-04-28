Συμμορία, που αποτελούνταν κυρίως από ανηλίκους, είχε ιεραρχία που παρέπεμπε σε εγκληματική οργάνωση, και φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά σε Παπάγου/ Χολαργό, Ψυχικό και Χαλάνδρι εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Παραβατικότητας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σημειώνεται ότι προ ημερών ανάλογη υπόθεση με εξάρθρωση συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών, απαρτιζόμενη και από ανηλίκους, έγινε γνωστή το Σάββατο στην Πάτρα.

Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς εννέα μέλη της συμμορίας, μεταξύ των οποίων έξι ανήλικοι και τρεις νεαροί.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών και κατά περίπτωση για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί φωτοβολίδων. Ακόμη, συνελήφθη 27χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία που έκαναν οι γονείς μια ανήλικης κοπέλας πως η κόρη τους προμηθεύτηκε ναρκωτικά από τη συμμορία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με δομημένη, διαρκή και μεθοδική δράση από το Νοέμβριο του 2023 στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και διακριτούς όλους στα εννέα μέλη της.

Η εν λόγω οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε πλατείες και πάρκα του Ψυχικού, Παπάγου και Χαλανδρίου, όπου ανήλικοι προμηθεύονταν από τη συμμορία ναρκωτικές ουσίες, αφού προηγουμένως τα μέλη τους είχαν κανονίσει συνάντηση μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων. Επίσης, τα μέλη με την παραμονή τους στα πάρκα και τις πλατείες, προσέλκυαν νέους υποψήφιους αγοραστές.

Τα μέλη της συμμορίας επικοινωνούσαν μεταξύ τους για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Στις συνομιλίες τους, απευθύνονταν μεταξύ τους με ψευδώνυμα και έκαναν χρήση ειδικών λέξεων, όταν αναφέρονταν στις ποσότητες των ναρκωτικών που εμπορεύονταν και στα χρηματικά ποσά.

Στο περιβάλλον δράσης της συμμορίας, τα μέλη δέχονταν εντολές και οδηγίες για την εκτέλεση όλων των σταδίων της διακίνησης, για το «πού», «πότε» και σε «ποιον» θα παραδώσουν τις ουσίες, από δύο μέλη (20χρονοι) που ήταν και τα αρχηγικά. Κομβικό ρόλο διαδραμάτιζε και ένα 16χρονο μέλος, ενημερώνοντας τα αρχηγικά για τα χρήματα που αποκόμιζαν από τις πωλήσεις και για τις κινήσεις όλων των μελών.

Οι ναρκωτικές ουσίες που εντοπίστηκαν κατά τη σωματική έρευνα στα μέλη της οργάνωσης, ήταν επιμελώς κρυμμένες σε εσώρουχα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τόσο από τις σωματικές έρευνες στα μέλη της οργάνωσης, όσο και στις έρευνες στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

183,37 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

6 τρίφτες,

ζυγαριά,

νάιλον συσκευασίες για διαμοιρασμό ναρκωτικών, πρόσφορες για διακίνηση,

2 αεροβόλα πιστόλια με 7 μεταλλικές συσκευασίες που περιείχαν πλήθος σφαιριδίων,

ναυτική φωτοβολίδα,

ξιφολόγχη,

5 πτυσσόμενα μαχαίρια (τύπου σουγιάς και πεταλούδα)

Κουκούλα full face,

«επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα,

ιδιόχειρες σημειώσεις και

Το χρηματικά ποσά των 12.667 ευρώ και 200 δολάρια

