Στις δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Καλλιάνου σχετικά με τις συνθήκες νοσηλείας του πατέρα του στο νοσοκομείο «Αττικόν», απάντησε σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου.

«Δεν έχουμε τοποθετηθεί εδώ και καιρό για την υπόθεση του πατέρα βουλευτή της ΝΔ από σεβασμό στον ασθενή. Πέρα από τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στο περιβάλλον του θανόντα, ήρθε η ώρα όμως να το κάνουμε γιατί παρακολουθούμε αυτές τις μέρες την εκμετάλλευση -σε δημόσια θέα- της απώλειας ενός ακόμα συνανθρώπου μας».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων «ο βουλευτής της ΝΔ Καλλιάνος, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν και μετά τον θάνατο του πατέρα του, εκτοξεύει λάσπη και απειλές ενάντια στους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ και ιδιαίτερα στην Αγγειοχειρουργική κλινική.

Ενώ έχει ψηφίσει τα μέτρα ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας απειλεί ευθέως γιατρούς και νοσηλευτές ("δεν έχουν φανταστεί τι έχουν να πάθουν από εμένα και τον αδελφό μου"), καλώντας εμμέσως ακόμα και σε βιαιοπραγίες (;) σε βάρος του υγειονομικού προσωπικού, στρέφοντας την οργή του κόσμου για τη δυσλειτουργία του ΕΣΥ απέναντι στους υγειονομικούς και όχι στην πολιτική των κυβερνήσεων που το οδήγησαν εδώ. Έσπευσε άλλωστε να δηλώσει ότι δεν έχει τίποτα με τον "φίλο" Άδωνι Γεωργιάδη και την πολιτική της κυβέρνησης γι' αυτό και μπορεί ωραιότατα να διαπομπεύει τους υγειονομικούς!

Για να εξηγούμαστε: Στο Αττικό νοσοκομείο μετά από κάθε εφημερία υπάρχουν 70-80 άρρωστοι σε ράντζα και φορεία και δεν μπορεί να υπάρχει "ιδιαίτερη" νοσηλευτική φροντίδα όταν σε πτέρυγα 40 ασθενών, με σοβαρά προβλήματα υγείας, υπάρχουν δύο νοσηλευτές στη βάρδια.

Όταν διεκδικούσαμε να αυξηθούν οι ΜΕΘ-ΜΑΦ κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καταγγέλλαμε πως σε δεκάδες νοσοκομεία της χώρας (όχι στο Αττικό -κατ' εξαίρεση) υπάρχουν δεκάδες ασθενείς καθημερινά που περιμένουν διασωληνωμένοι σε κοινό θάλαμο αναζητώντας κλίνη ΜΕΘ ανά τη χώρα ο ίδιος ο βουλευτής Καλλιάνος μας απαντούσαν πως "δεν υπάρχει ασθενής που να μένει εκτός ΜΕΘ". Αποκορύφωμα αυτής της εγκληματικής πολιτικής ήταν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού της χώρας και προέδρου το κόμματος που ανήκει ο κ. Καλλιάνος που έλεγε επισήμως στη Βουλή πως "Δεν έχουμε ενδείξεις για μεγαλύτερη θνησιμότητα στους ασθενείς που είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες εντατικής".

Η ευαισθησία των υγειονομικών δε αρχίζει και τελειώνει όταν έρχεται αντιμέτωπο με τα προβλήματα κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο. Δεν είναι αυτός ο δικός μας κόσμος. Οι υγειονομικοί και το κίνημα τους είναι μαζί με το λαό στον αγώνα για δωρεάν υγεία. Εχθρούς έχουν μόνο την πολιτική που θέλει να τα διαλύσει και να τα κάνει αγορά για "πελάτες"».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

