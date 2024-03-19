Ο σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Νικολάι Πατρούσεφ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και η Βρετανία επιχείρησαν να σπείρουν τη διχόνοια στη Ρωσία αλλά απέτυχαν να κλονίσουν την εγχώρια πολιτική κατάσταση.
Την δήλωση αυτή έκανε ο Πατρούσεφ σε συνέντευξή του στη ρωσική εφημερίδα "Argumenty i Fakty" έπειτα από την πανηγυρική επανεκλογή του Πούτιν στην προεδρία της χώρας.
- Η Μολδαβία απέλασε Ρώσο διπλωμάτη για το άνοιγμα εκλογικών τμημάτων στην Υπερδνειστερία
- Elon Musk: Αποκαλύπτει γιατί παίρνει κεταμίνη – Αρνείται ότι είναι εξαρτημένος, αλλά έχει κατάθλιψη!
- Μπλίνκεν: Επιβεβαιώνει την «σιδηρά» δέσμευση της Ουάσινγκτον να υπερασπιστεί τις Φιλιππίνες - Η αντίδραση της Κίνας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.