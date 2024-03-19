Λογαριασμός
Η Δύση απέτυχε να κλονίσει τη Ρωσία, δηλώνει ο σύμμαχος του Πούτιν Νικολάι Πατρούσεφ

Oι ΗΠΑ και η Βρετανία επιχείρησαν να σπείρουν τη διχόνοια στη Ρωσία αλλά απέτυχαν να κλονίσουν την εγχώρια πολιτική κατάσταση, δήλωσε ο σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Νικολάι Πατρούσεφ

Russian President Vladimir Putin and Russian Security Council secretary Nikolai Patrushev

Ο σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Νικολάι Πατρούσεφ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και η Βρετανία επιχείρησαν να σπείρουν τη διχόνοια στη Ρωσία αλλά απέτυχαν να κλονίσουν την εγχώρια πολιτική κατάσταση.

Την δήλωση αυτή έκανε ο Πατρούσεφ σε συνέντευξή του στη ρωσική εφημερίδα "Argumenty i Fakty" έπειτα από την πανηγυρική επανεκλογή του Πούτιν στην προεδρία της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

