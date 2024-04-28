Νέα προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο Ντονέτσκ ανακοίνωσε η Μόσχα. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Νοβομπακχμούτιβκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ της Ουκρανίας, κοντά στο Οσερέτινε, που έχει γίνει επίκεντρο των μαχών τις τελευταίες μέρες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι ρωσικές δυνάμεις απώθησαν μια σειρά από ουκρανικές αντεπιθέσεις κοντά στο Τσάσιβ Γιαρ, ανακοίνωσε το υπουργείο. Πρόκειται για ένα ακόμη στρατηγικής σημασίας σημείο στην περιφέρεια αυτή, όπου οι δύο πλευρές έχουν επανειλημμένως συγκρουστεί.

Η κατάσταση στο πεδίο της μάχης στην ανατολική Ουκρανία έχει επιδεινωθεί με τα στρατεύματα του Κιέβου να έχουν οπισθοχωρήσει σε νέες θέσεις σε τουλάχιστον τρία σημεία κατά μήκος του μετώπου, όπως παραδέχθηκε σήμερα Κυριακή ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού.

Ο Ολεξάντρ Σίρσκι έγραψε στο Telegram ότι τα στρατεύματά του έλαβαν νέες θέσεις δυτικά των χωριών Μπερντίτσι, Σεμένιβκα και Νοβομιχαΐλιβκα προκειμένου να εξοικονομήσουν δυνάμεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε το Σάββατο νέα δραματική έκκληση για ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας και επείγουσες παραδόσεις όπλων μετά το τελευταίο ρωσικό πλήγμα τη νύχτα στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία έχει ανάγκη από επαρκή αριθμό συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και από άλλα όπλα για να προστατεύσει τις πόλεις της και να επικρατήσει στην πρώτη γραμμή. «Η τρομοκρατία πρέπει πάντα να ηττάται, και όποιος μας βοηθάει να σταθούμε απέναντι στη ρωσική τρομοκρατία είναι ένας αληθινός υποστηρικτής της ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα social media.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα «επισπεύσει» την αποστολή πυραύλων αεράμυνας Patriot και πυρομαχικά πυροβολικού στην Ουκρανία ως μέρος του νέου αμερικανικού πακέτου στρατιωτικής του βοήθειας.



Ωστόσο, νέα συστήματα Patriot για την εκτόξευση των πυραύλων δεν θα σταλούν, ξεκαθάρισε ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Η Μόσχα προειδοποιεί τη Δύση με σκληρή απάντηση αν αγγίξει τα περιουσιακά της στοιχεία που έχουν "παγώσει"

Ρώσοι αξιωματούχοι προειδοποίησαν στο μεταξύ σήμερα τη Δύση για "σκληρή" απάντηση σε περίπτωση κατάσχεσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει και δεσμεύτηκαν για "ατελείωτες" νομικές μάχες και αντίποινα.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία δεν πρόκειται ποτέ να παραχωρήσει εδάφη που κατέσχεσε από την Ουκρανία με αντάλλαγμα την επιστροφή των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί.



"Η πατρίδα μας δεν πωλείται", έγραψε η Ζαχάροβα στο Telegram.



"Οποια ρωσικά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να παραμείνουν άθικτα, διαφορετικά θα υπάρξει σκληρή απάντηση στη δυτική κλοπή. Πολλοί στη Δύση το έχουν ήδη καταλάβει. Δυστυχώς όχι όλοι", σχολίασε.

Σε απάντηση για τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της απαγόρευσαν τις συναλλαγές με την κεντρική τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας και μπλόκαραν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Δύση, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται σε ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όχι σε αμερικανικά.

Σε διαφορετικό του σχόλιο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι εξακολουθεί να υπάρχει πολύ δυτικό χρήμα στη Ρωσία που θα μπορούσε να στοχοθετηθεί από τα ρωσικά αντίμετρα.

"Οι προοπτικές για νομικές προσφυγές (κατά της κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων) είναι ορθάνοιχτες. Η Ρωσία θα επωφεληθεί από αυτές και θα υπερασπίζεται ασταμάτητα τα συμφέροντά της", είπε ο Πεσκόφ.

Χθες άλλωστε, ο νούμερο δύο του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέντεφ προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα απαντήσει σε τυχόν κατάσχεση από τις ΗΠΑ των ρωσικών κατασχεθέντων νομισματικών αποθεμάτων στη Δύση--κατάσχοντας τα περιουσιακά στοιχεία -περιλαμβανομένων ακινήτων και μετρητών- Αμερικανών πολιτών και επενδυτών στη Ρωσία.

Η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νόμο που επιτρέπει στην κυβέρνηση Μπάιντεν να κατάσχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσονται σε αμερικανικές τράπεζες και να τα μεταφέρει στην Ουκρανία, κάτι που το Κρεμλίνο έχει χαρακτηρίσει παράνομο κι έχει πει ότι θα προκαλέσει αντίποινα.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

