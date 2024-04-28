Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε την Κυριακή από την Πεσκάρα της κεντρικής Ιταλίας ότι θα είναι υποψήφια στις Ευρωεκλογές με το κόμμα της "Αδέλφια της Ιταλίας". Πρόσθεσε, δε, ότι θα είναι επικεφαλής των ψηφοδελτίων του κόμματος σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

«Αν οι Ιταλοί πιστεύουν ότι εργαζόμαστε αποδοτικά τους ζητώ να πάνε να ψηφίσουν. Τους ζητώ να ψηφίσουν Αδέλφια της Ιταλίας και να γράψουν στο ψηφοδέλτιο μόνο το όνομά μου, Τζόρτζια», είπε χαρακτηριστικά η Ιταλίδα πρωθυπουργός. «Θεωρούσα ανέκαθεν τον εαυτό μου έναν στρατιώτη και όταν πρέπει, δεν έχω ενδοιασμούς, μπαίνω πάντα στην πρώτη γραμμή», πρόσθεσε.

Pescara, il mio intervento alla conferenza programmatica di @FratellidItalia. Collegatevi. https://t.co/MMSKyRsWkf — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 28, 2024

Η Μελόνι υπογράμμισε επίσης ότι «δεν πρόκειται να αφαιρέσει ούτε ένα λεπτό από την κυβερνητική της δράση, για να το αφιερώσει στην προεκλογική εκστρατεία», αλλά ότι «έχει εμπιστοσύνη ότι το κόμμα της θα την στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια».

«Θα υπερασπιστούμε τα σύνορα, την κυριαρχία, την ελευθερία και στην Ευρώπη» τόνισε στη συνέχεια. «Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να κάνει λιγότερα πράγματα, αλλά πιο αποτελεσματικά. Θέλουμε μια Ένωση με εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας, οι οποίες θα της χαρίσουν κεντρικό ρόλο σε όλες τις περιοχές με εστίες κρίσης. Θέλουμε να οικοδομηθεί ένας ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ, ώστε να υποστηριχθούν καλύτερα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, ιδίως στη νότια πλευρά της Ατλαντικής Συμμαχίας και στην Μεσόγειο. Θέλουμε να δημιουργηθούν ευρωπαϊκές αλυσίδες που να μας εφοδιάζουν με στρατηγικού χαρακτήρα πρώτες ύλες και, τέλος, πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η δημογραφική πρόκληση», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.