Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κωπηλασίας ανέβηκε για τρίτη διαδοχική χρονιά ο Στέφανος Ντούσκος.

Όπως στο Μόναχο το 2022 και στο Μπλεντ της Σλοβενίας πέρυσι, ο “χρυσός” Ολυμπιονίκης του Τόκιο κατέκτησε και φέτος, στο Ζέγκεντ της Ουγγαρίας, το ασημένιο μετάλλιο στο σκιφ, μετά από μάχη με τον Ολιβερ Ζάιντλερ. Ο Έλληνας αθλητής τερμάτισε σε 7:41.36, έναντι 7:38.47 του Γερμανού, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Την τρίτη θέση πήρε ο Λιθουανός Γκιέντριους Μπιελιάουσκας με 7:43.35.

Εξάλλου, στο διπλό σκιφ ανδρών, οι Νίκος Χωλόπουλος και Γιάννης Καλανδαρίδης κατετάγησαν έκτοι με χρόνο 7:03.70, στην παρθενική συμμετοχή τους σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η ελληνική αποστολή θα επιστρέψει από το Ζέγκεντ έχοντας στη συλλογή της τρία ασημένια μετάλλια, με τον Ντούσκο, τις Χριστίνα Μπούρμπου και Ευαγγελία Αναστασιάδου (δίκωπος) και τις Ζωή Φίτσιου και Μιλένα Κοντού (διπλό σκιφ ελ. βαρών).

