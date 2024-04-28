Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα στα Χανιά για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα, βεγγαλικά -πυροτεχνήματα.

Οι αρχές κατάσχεσαν πολεμικό τουφέκι, πιστόλια, περίστροφο, κυνηγετικά όπλα, φυσίγγια και κροτίδες.

Στο πλαίσιο δράσεων σχετικών με τα αδικήματα και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων οι αστυνομικοί έφτασαν σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου όπου πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε ένα εκ των συλληφθέντων στην κατοχή του οποίου βρεθήκαν και κατασχέθηκαν 71 κροτίδες.

Ακολούθησε έλεγχος σε όχημα στο οποίο επέβαινε ο δεύτερος εκ των συλληφθέντων και στη συνέχεια έρευνες από αστυνομικούς σε οικίες, χώρους και οχήματα που χρησιμοποιούν σε περιοχή των Σφακίων, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: Toυφέκο, κυνηγητικά όπλα, δύο πιστόλια, περίστροφο, γεμιστήρες, πεντακόσια ενενήντα πέντε (595) φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων και δερμάτινη θήκη πιστολιού.

Η προανάκριση διενεργείται από την Ασφάλεια Χανίων.

Επίσης στην Ιεράπετρα, ένας άντρας είχε στο σπίτι του 806 τεμάχια πυροτεχνικών ειδών.

Η σύλληψή του, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου και του Κλιμακίου Αστυνομικών Επιχειρήσεων Σητείας, στο πλαίσιο ενεργειών ιδιαίτερα ενόψει του Πάσχα.

Η προανάκριση για την υπόθεση, διενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας Ιεράπετρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

