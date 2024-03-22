Εάν επρόκειτο για αγώνα ύβρεων, προκλήσεων, εμπρηστικών και ρατσιστικών δηλώσεων αναμφισβήτητα η προεκλογική εκστρατεία των ΗΠΑ θα είχε αναδείξει σε νικητή τον Ντοναλντ Τραμπ, ο οποίος δίνει μια γεύση για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, σε περίπτωση νίκης του στις επερχόμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει χρησιμοποιήσει βίαιες περιγραφές για να επικρίνει μετανάστες και αντιπάλους. Έχει προειδοποιήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης και η ρητορική του έχει εγείρει ανησυχίες ότι εάν εκλεγεί μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δύναμη του κράτους για να επιτεθεί εναντίον όσων εκείνος θεωρεί εχθρούς.

Ακολουθούν μερικές από τις πιο αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Τραμπ μέχρι σήμερα:

«Δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας»

Ο Τραμπ έχει πει σε πολλές περιπτώσεις ότι οι μετανάστες που ζουν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες «δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας».

Ο επικεφαλής της εβραϊκής ΜΚΟ, Anti-Defamation League, Τζόναθαν Γκρίνμπλατ, χαρακτήρισε τη δήλωση του Τραμπ «ρατσιστική, ξενοφοβική και κατάπτυστη». Το επιτελείο του Δημοκρατικού Προέδρου Τζο Μπάιντεν συνέκρινε τα σχόλια του Τραμπ με αυτά του Αδόλφου Χίτλερ, ο οποίος χρησιμοποίησε τη φράση «δηλητηρίαση αίματος» στο μανιφέστο του «Mein Kampf».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η παράνομη μετανάστευση αποτελεί την κύρια αιτία ανησυχίας για τους ψηφοφόρους με τον Τραμπ να προσπαθεί να ενισχύσει το αφήγημα αυτό κατηγορώντας τους μετανάστες για την εγκληματικότητα και την οικονομική ύφεση.

Σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τους Δημοκρατικούς ότι επιτρέπουν σκόπιμα στους μετανάστες να εισέλθουν στη χώρα για να αυξήσουν την πολιτική τους υποστήριξη.

Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο της ακροδεξιάς ως θεωρία συνωμοσίας η «Μεγάλη Αντικατάσταση , σύμφωνα με την οποία οι αριστερές και οι εβραϊκές ελίτ αντικαθιστούν τους λευκούς πληθυσμούς με έγχρωμους μετανάστες γεγονός που θα οδηγήσει σε μια "λευκή γενοκτονία".

Η συζήτηση για τις οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης διαρκεί δεκαετίες, αν και οι περισσότεροι ερευνητές λένε ότι η μετανάστευση ενισχύει σε γενικές γραμμές την οικονομική ανάπτυξη.

Περίπου το 33% των Ρεπουμπλικανών σε δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos τον Φεβρουάριο ανέφερε τη μετανάστευση ως το κορυφαίο πρόβλημά τους, ενώ το 6% των Δημοκρατικών είπε το ίδιο.

«Παράσιτα»

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε σε μια συγκέντρωση του Νοεμβρίου στο Νιου Χάμσαϊρ ότι θα «ξεριζώσει τους κομμουνιστές, τους μαρξιστές, τους φασίστες και τους ριζοσπαστικούς αριστερούς τραμπούκους που ζουν σαν παράσιτα μέσα στα όρια της χώρας μας».

Αυτά τα σχόλια προκάλεσαν τις επικρίσεις των Δημοκρατικών του Κογκρέσου και ορισμένων μετριοπαθών Ρεπουμπλικανών. Μερικοί ιστορικοί έχουν εντοπίσει τη χρήση της λέξης «παράσιτα» στον Χίτλερ και τον Ιταλό Μπενίτο Μουσολίνι.

Οι πολιτικοί ιστορικοί εξηγούν ότι η χρήση τέτοιας ρητορικής που δεν παραπέμπει σε ανθρώπινα όντα συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως "παράσιτα", διευκολύνει την αφαίρεση δικαιωμάτων από τους κατοίκους και τους πολίτες καθώς θεωρούνται λιγότερο άξιοι δημοκρατικής ή συνταγματικής προστασίας. Οι Ναζί, για παράδειγμα, αναφέρονταν συχνά στους Εβραίους ως ψείρες, αρουραίους και παράσιτα.

«Λουτρό αίματος»

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του τον Μάρτιο στο πλευρό ενός Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τη Γερουσία στο Οχάιο, ο Τραμπ προειδοποίησε με «λουτρό αίματος» εάν δεν καταφέρει να ανατρέψει τον Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου .

Την εποχή εκείνη ο Τραμπ συζητούσε την ανάγκη προστασίας της αυτοκινητοβιομηχανίας των ΗΠΑ από τον υπερπόντιο ανταγωνισμό και ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του αργότερα είπαν ότι αναφερόταν στην αυτοκινητοβιομηχανία όταν χρησιμοποίησε τον όρο.

Η εκστρατεία του Τραμπ προσπάθησε να παρουσιάσει τον Μπάιντεν ως απειλή για τις θέσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία στο Μίσιγκαν, μια πολιτεία-κλειδί, λόγω της προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων από την κυβέρνησή του.

Η προεκλογική ομάδα του Μπάιντεν απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό και καταδίκασε τον «εξτρεμισμό», τη «δίψα για εκδίκηση» και τις «απειλές για πολιτική βία» του Τραμπ.

«Οι μετανάστες είναι ζώα, όχι άνθρωποι»

Ο Τραμπ έχει συχνά αναφερθεί στους μετανάστες που ζουν στη χώρα παράνομα «ως ζώα που είναι επιρρεπή στη βία», χαρακτηρίζοντάς τους υπανθρώπους.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου», είπε κατά την εμφάνισή του τον Μάρτιο στο Οχάιο. "Αλλά δεν επιτρέπεται να το πω αυτό γιατί η ριζοσπαστική Αριστερά λέει ότι αυτό είναι τρομερό πράγμα. "Αυτά είναι ζώα, εντάξει, και πρέπει να τα σταματήσουμε", είπε.

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών του, ο Τραμπ ισχυρίζεται συχνά ότι οι μετανάστες που περνούν παράνομα τα σύνορα έχουν δραπετεύσει από φυλακές και άσυλα στις χώρες καταγωγής τους και τροφοδοτούν στις Ηνωμένες Πολιτείες το βίαιο έγκλημα.

Ενώ τα μέχρι σήμερα δεδομένα σχετικά με το καθεστώς μετανάστευσης των εγκληματιών δείχνουν ότι το ποσοστό είναι μικρό, οι ερευνητές λένε ότι οι άνθρωποι που ζουν στη χώρα παράνομα δεν διαπράττουν βίαια εγκλήματα σε υψηλότερο ποσοστό από ό,τι οι γηγενείς πολίτες.

«Μαύροι Αμερικανοί και έγκλημα»

Ο Τραμπ προκάλεσε την οργή του επιτελείου του Μπάιντεν, των ηγετών και των ομάδων για τα πολιτικά δικαιώματα τον Φεβρουάριο, όταν πρότεινε ότι οι μαύροι ψηφοφόροι έλκονται περισσότερο από αυτόν λόγω των ποινικών κατηγοριών που αντιμετωπίζει. Είπε επίσης ότι οι μαύροι ψηφοφόροι ήρθαν για να «αγκαλιάσουν» τα λάθη του.

«Και μετά κατηγορήθηκα δεύτερη φορά, τρίτη και τέταρτη φορά. Και πολλοί άνθρωποι είπαν ότι γι' αυτό με συμπαθούν οι μαύροι επειδή έχουν πληγωθεί τόσο άσχημα και έχουν υποστεί διακρίσεις», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε μία συντηρητική ομάδα αφροαμερικανών στη Νότια Καρολίνα πριν από τις προκριματικές εκλογές της πολιτείας, τις οποίες κέρδισε.

Ο Τραμπ έχει επίσης περιγράψει τουλάχιστον δύο μαύρους εισαγγελείς - τον εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ και τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίθια Τζέιμς - ως «ζώα».

Οι σύμμαχοι του Τραμπ λένε ότι οι επιθέσεις του στηλιτεύουν τη συμπεριφορά των εισαγγελέων, όχι τη φυλή τους, και υποστηρίζουν ότι εργάζεται σκληρά για να κερδίσει την υποστήριξη των μαύρων ψηφοφόρων.

«Αποκάλυψη τώρα»

Ο Τραμπ συχνά παραπέμπει σε καταστάσεις αποκάλυψης, λέγοντας στους υποστηρικτές του ότι αν δεν κερδίσει τον Νοέμβριο - ή αν δεν τα καταφέρει διαφορετικά - η χώρα θα βυθιστεί στην παρακμή.

Σε προεκλογική εκδήλωση του Μαρτίου στη Βόρεια Καρολίνα , ο Τραμπ είπε ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές του Μπάιντεν ισοδυναμούσαν με «συνωμοσία για την ανατροπή των Ηνωμένων Πολιτειών» μέσω των χαλαρών πολιτικών ασφαλείας που επέτρεψαν σε εκατομμύρια μετανάστες να περάσουν τα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.

Η κυβέρνηση του Μπάιντεν, υποστήριξε ο Τραμπ, επιδιώκει «να καταρρεύσει το αμερικανικό σύστημα, να ακυρώσει τη βούληση των πραγματικών Αμερικανών ψηφοφόρων και να δημιουργήσει μια νέα βάση εξουσίας που τους δίνει τον έλεγχο για γενιές».

Σε απάντηση, η εκστρατεία του Μπάιντεν του επεσήμανε ένα νομοσχέδιο για την ασφάλεια των συνόρων στο Κογκρέσο που ο Τραμπ βοήθησε να τορπιλιστεί τον Φεβρουάριο προτρέποντας τους Ρεπουμπλικάνους να το καταψηφίσουν.

Δικτάτορας την «πρώτη μέρα»

Κατά τη διάρκεια ενός τηλεοπτικού μηνύματος τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ είπε ότι στην περίπτωση που εκλεγεί για δεύτερη θητεία δεν θα ήταν δικτάτορας «εκτός από την πρώτη ημέρα ». Είπε ότι θα κλείσει τα νότια σύνορα με το Μεξικό και θα επεκτείνει τις γεωτρήσεις πετρελαίου κατά την πρώτη ημέρα της κυβέρνησής του.

Ο Μπάιντεν έχει επικεντρώσει την εκστρατεία του στο να πείσει ότι είναι κρίσιμο να μην επιστρέψει στην εξουσία ο Τραμπ, καθώς αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία.

Περίπου το 44% των Δημοκρατικών δήλωσε ότι ο εξτρεμισμός είναι το κορυφαίο εκλογικό τους ζήτημα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos τον Φεβρουάριο, ενώ το 13% των Ρεπουμπλικανών είπε το ίδιο.



Πηγή: skai.gr

