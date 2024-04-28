Υπέταξε τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ και σήκωσε τον τίτλο της Α1 μπάσκετ Γυναικών ο Ολυμπιακός!



Με άμυνα για... σεμινάριο καθ' όλη τη διάρκεια του πέμπτου και τελευταίου τελικού, οι «ερυθρόλευκες» κυριάρχησαν από το ξεκίνημα κιόλας του αγώνα, επικρατώντας με σκορ 61-45 του Παναθηναϊκού, κατακτώντας έτσι τον τρίτο διαδοχικό πρωτάθλημα και όγδοο στην ιστορία τους!



Από την αρχή έως και το τέλος του ντέρμπι, τα κορίτσια του Θάνου Νίκλα είχαν το πάνω χέρι στο σκορ, φτάνοντας ακόμα και στο +21 στις αρχές της τέταρτης και τελευταίας περιόδου.



Πρώτη σκόρερ για τους νικητές ήταν η Γουίλιαμς με 16 πόντους και 4 κλεψίματα, ενώ από κοντά ακολούθησαν οι Καρλάφτη (9π., 3/4τρ.), αλλά και η Τόμπιν (8π., 10ρ.).



Για την ομάδα της Ελένης Καπογιάννη, που «πλήρωσε» την αστοχία της (16/53 εντός πεδίας), αλλά και τα πολλά λάθη - 21 στο σύνολο - ξεχώρισε η Αλέιν με 15 πόντους και 11 ριμπάουντ.



Το ματς:



Λόγω και της κρισιμότητας του αγώνα αλλά και των καλών αμυνών των δύο ομάδων, το ξεκίνημα του ματς ήταν αρκετά νευρικό με εκατέρωθεν πολλά λάθη και χαμένα σουτ. Με τις Αλιέν και Τζόουνς να βρίσκουν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 6-5 στο 4ολεπτο. Κάπου εκεί, η άμυνα του Ολυμπιακού ανέβασε κατακόρυφα «στροφές», με αποτέλεσμα να κρατήσει στο μηδέν τις «πράσινες» για το υπόλοιπο του δεκαλέπτου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκες» να τρέξουν ένα σερί 8-0 στο υπόλοιπο της περιόδου δια χειρός Γουίλιαμς, Νικολοπούλου και Χριστινάκη, με τις γηπεδούχες να κλείνουν το δεκάλεπτο με double score για το 12-6.







Μάλιστα, η εξαιρετική άμυνα του Ολυμπιακού συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με τα κορίτσια του Θάνου Νίκλα να οδηγούν τον Παναθηναϊκό σε βεβιασμένα σουτ και πολλά λάθη (11λ. στο ημίχρονο). Πλήγμα για τον Ολυμπιακό, ο σοβαρός τραυματισμός της Νικολοπούλου στο αριστερό γόνατο στις αρχές του δεκαλέπτου. Με το πρώτο εύστοχο τρίποντο του αγώνα από τη Δίελα και το δίποντο της Γουίλιαμς λίγο αργότερα, οι «ερυθρόλευκες» πήγαν για πρώτη φορά στο +11 (17-6) στο 13'. Ο Παναθηναϊκός έσπασε το... ρόδι μετά από σχεδόν 9,5 αγωνιστικά λεπτά, βρίσκοντας σκορ με την Τσβίτκοβιτς, η οποία με πέντε μαζεμένους πόντους μείωσε σε 19-11 στο 15'.







Ωστόσο, η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν άμεση, που με τρίποντο της Καρλάφτη έκανε το 22-11, προτού οι Τόμπιν και Τζασμίν Τζόουνς ανεβάσουν τη διαφορά μέχρι και το +14, με τις «ερυθρόλευκες» να κλείνουν το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 27-14.







Παρόμοιο ήταν το σκηνικό στο τρίτο δεκάλεπτο όπως και στην αρχή του αγώνα, καθώς, το πρώτο τρίλεπτο κύλησε χωρίς σκορ, με λάθη και άστοχα σουτ. Εκείνη που βρήκε στόχο για πρώτη φορά, ήταν η ομάδα του Παναθηναϊκού με πολύ ωραία συνεργασία Σταμολάμπρου-Αλέιν για το καλάθι της τελευταίας, ενώ λίγο αργότερα, η αρχηγός των «πρασίνων», με τρίποντο, μείωσε σε 29-19 στο 24'.







Κάπου εκεί ωστόσο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε και με την κυριαρχία της Τόμπιν στις δύο ρακέτες, αλλά και το μεγάλο τρίποντο της Κολλάτου, οι «ερυθρόλευκες» ανέβασαν για πρώτη φορά τη διαφορά στο +16 για το 38-22 στο 28'. Αλέιν και Παυλοπούλου εκμεταλλεύτηκαν την χαλάρωση των γηπεδούχων στο φινάλε και με εύκολους πόντους μείωσαν στο 39-26 του δεκαλέπτου.



Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, οι Πειραιώτισσες μπήκαν αποφασισμένες να «καθαρίσουν» την υπόθεση νίκης και τίτλου! Με την άμυνα να δουλεύει στην... εντέλεια και την Ζαφειρένια Καρλάφτη να πετυχαίνει δύο μεγάλα διαδοχικά τρίποντα, ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τη διαφορά στο +19 για το 45-26 στο 31'! Μάλιστα, λίγο αργότερα, με δύο βολές της Τόμπιν, οι γηπεδούχοι πήγαν ακόμα και στο +21 (47-26) στο 33', δείχνοντας να «κλειδώνουν» τον τίτλο!







Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός δεν τα παράτησε, αντιθέτως, έκανε την απέλπιδα προσπάθειά του να επιστρέψει. Με τα τρίποντα της Σταμολάμπρου και Αλεξανδρή, αλλά και τα καλάθια των Σωτηρίου και Αλέιν, οι «πράσινες» έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 13-2 στα επόμενα 4 λεπτά, μειώνοντας σε 49-39 στο 36'.



Ωστόσο, πέντε σερί πόντοι της Γουίλιαμς, «ξεκόλλησαν» επιθετικά τον Ολυμπιακό (54-39), ο οποίος στα τελευταία λεπτά διαχειρίστηκε εξαιρετικά το προβάδισμά του, το οποίο κιόλας διεύρυνε στο φινάλε μέσω των βολών, παίρνοντας τη νίκη και τον τίτλο με σκορ 61-45!





Τα δεκάλεπτα:12-6, 27-14, 39-26, 61-45.

Δείτε εδώ την στατιστική του αγώνα.

