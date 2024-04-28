Στο μπρα-ντε-φερ του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τα playoffs της Ευρωλίγκας αναφέρθηκε ο Γιώργος Πετρίδης μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Αφού αρχικά μίλησε στους Χρήστο Ρομπόλη και Παναγιώτη Κεφαλά για τα όσα είδαμε στους πρώτους δύο αγώνες, οι οποίοι έχουν φέρει τη σειρά στο 1-1, στη συνέχεια μίλησε για τα δύο ματς, τα οποία ακολουθούν στο Βελιγράδι. Στα οποία, το «τριφύλλι» αναμένεται να παραταχθεί δίχως τον Χουάντσο, ο οποίος απουσίασε και από το Game 2, με τον ρεπόρτερ των «πράσινων» να αναφέρεται στον τρόπο που σκοπεύει να καλύψει το κενό του Ισπανού φόργουορντ ο Εργκίν Αταμάν.



Παράλληλα, στάθηκε στην αθλητικότητα της ομάδας του Κάτας και στο «όπλο» του επιθετικού ριμπάουντ των Ισραηλινών. «Κλειδιά για τον Παναθηναϊκό AKTOR θα είναι η άμυνα και ο έλεγχος του ρυθμού», επεσήμανε ο Γιώργος Πετρίδης, ενώ μίλησε και για το ενδεχόμενο της απουσίας του Μπόλντγουϊν και από το Game 3.

