Τον… απόηχο από το ταξίδι του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη για τα πρώτα δύο παιχνίδια των playoffs με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα, μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Ζέρβας.



Ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε αρχικώς στην επιστροφή του αρχηγού, Κώστα Παπανικολάου, στα επόμενα ματς, με την απουσία του στη Βαρκελώνη να αποτελεί μεγάλο πλήγμα για το σύνολο του Μπαρτζώκα.





Κάνοντας τον απολογισμό από τα πρώτα δύο ματς, τόνισε μεταξύ άλλων πως «Έγινε η δουλειά στη Βαρκελώνη και θεωρείται επιτυχημένη η εξόρμηση στην Ισπανία».



Όπως ανέφερε, οι Πειραιώτες μπορούν να παίξουν ακόμα καλύτερα από τις πρόσφατες εμφανίσεις, ενώ θα πρέπει να βελτιωθούν στα φθηνά λάθη και στα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ που τον «πλήγωσαν» στο Game 2.



Τέλος, εξέφρασε την άποψή του πως ο Ολυμπιακός είναι πλέον το φαβορί στη σειρά αφού έχει δύο παιχνίδια στην έδρα του, ενώ, σχολίασε το εκτεταμένο ροτέισον του Γιώργου Μπαρτζώκα και μάλιστα σε παιχνίδια playoffs, εκεί όπου συνήθως οι προπονητές «κλείνουν» το ροτέισον.



Ακούστε το σχετικό απόσπασμα:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.