Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεξ, ψέματα και... μπάλες του μπάσκετ: Το σκάνδαλο των LA Clippers με Λόρενς Φίσμπερν και Εντ Ο' Νιλ - Δείτε το τρέιλερ

Το ρόλο του Ντοκ Ρίβερς, του προπονητή των Clippers, «της πιο καταραμένης ομάδας στο πρωτάθλημα του NBA», ή «της άλλης ομάδας του LA» υποδύεται ο Λόρενς Φίσμπερν. 

Clipped

Σεξ, ψέματα και μπάλες του μπάσκετ… Κάπως έτσι θα μπορούσε να ήταν ο ελληνικός τίτλος της τηλεοπτικής σειράς Clipped με πρωταγωνιστές τους Λόρενς Φίσμπερν, Εντ Ο’ Νιλ (ο θρυλικός «Αλ Μπάντι» των Παντρεμένων με Παιδιά) και Τζάκι Γουίβερ.  

Η σειρά του στούντιο FX, που θα προβληθεί από την πλατφόρμα HULU, πραγματεύεται το ρατσιστικό σκάνδαλο του 2014 με πρωταγωνιστή τον πρώην ιδιοκτήτη των Clippers, Ντόναλντ Στέρλινγκ (Εντ Ο’ Νιλ). 

Καταγράφει τη σύγκρουση μεταξύ ενός δυσλειτουργικού συλλόγου μπάσκετ (LA Clippers) και ενός ακόμη περισσότερο δυσλειτουργικού γάμου, και τον αντίκτυπό τoυ σε ένα σύνολο χαρακτήρων (παίκτες - τεχνικός) που προσπαθεί να ανακάμψει αγωνιστικά. 

Το ρόλο του Nτοκ Ρίβερς, του προπονητή των Clippers, «της πιο καταραμένης ομάδας στο πρωτάθλημα του NBA», ή «της... άλλης ομάδας του LA» υποδύεται ο Λόρενς Φίσμπερν. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NBA Σειρά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark