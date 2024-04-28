Σεξ, ψέματα και μπάλες του μπάσκετ… Κάπως έτσι θα μπορούσε να ήταν ο ελληνικός τίτλος της τηλεοπτικής σειράς Clipped με πρωταγωνιστές τους Λόρενς Φίσμπερν, Εντ Ο’ Νιλ (ο θρυλικός «Αλ Μπάντι» των Παντρεμένων με Παιδιά) και Τζάκι Γουίβερ.



Η σειρά του στούντιο FX, που θα προβληθεί από την πλατφόρμα HULU, πραγματεύεται το ρατσιστικό σκάνδαλο του 2014 με πρωταγωνιστή τον πρώην ιδιοκτήτη των Clippers, Ντόναλντ Στέρλινγκ (Εντ Ο’ Νιλ).



Καταγράφει τη σύγκρουση μεταξύ ενός δυσλειτουργικού συλλόγου μπάσκετ (LA Clippers) και ενός ακόμη περισσότερο δυσλειτουργικού γάμου, και τον αντίκτυπό τoυ σε ένα σύνολο χαρακτήρων (παίκτες - τεχνικός) που προσπαθεί να ανακάμψει αγωνιστικά.



Το ρόλο του Nτοκ Ρίβερς, του προπονητή των Clippers, «της πιο καταραμένης ομάδας στο πρωτάθλημα του NBA», ή «της... άλλης ομάδας του LA» υποδύεται ο Λόρενς Φίσμπερν.

