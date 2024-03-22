Η Ρωσία παραδέχεται ότι βρίσκεται «σε κατάσταση πολέμου», δια στόματος του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, αφού η Μόσχα επέμεινε να παρουσιάζει την επίθεση κατά της Ουκρανίας ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» απορρίπτοντας την λέξη «πόλεμος».

Επιπλέον το Κρεμλίνο επιρρίπτει την ευθύνη για την «κατάσταση πολέμου» στην «επέμβαση της Δύσης στο πλευρό της Ουκρανίας».

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου. Ναι, αυτό ξεκίνησε ως ειδική στρατιωτική επιχείρηση, αλλά από την στιγμή που σχηματίσθηκε αυτή η συμμορία, όταν η συλλογική Δύση επενέβη σε όλο αυτό στο πλευρό της Ουκρανίας, για μας, έγινε πόλεμος. Είμαι πεπεισμένος και όλοι πρέπει να το αντιληφθούν», δηλώνει ο Πεσκόφ σε συνέντευξή του στο Argoumenty I Fakty.

Η Μόσχα οφείλει «να απελευθερώσει πλήρως» τις «νέες περιοχές» για να εγγυηθεί την ασφάλεια των ανθρώπων εκεί, δηλώνει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αναφερόμενος στις περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, και της νότιας Ουκρανίας Ζαπορίζια και Χερσώνα, τις οποίες μερικώς κατέλαβε μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, κηρύσσοντας στην συνέχεια την προσάρτησή τους.

Η προσάρτηση αποτελεί παράνομη αρπαγή εδαφών και η Ουκρανία δεν θα σταματήσει μέχρι την εκδίωξη όλων των ρωσικών δυνάμεων από τα εδάφη αυτά, απαντά το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

