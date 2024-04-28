Λογαριασμός
Η πανέμορφη κόρη γνωστού προπονητή δηλώνει: «Ο μπαμπάς μού είπε να μην μπλέξω ποτέ με ποδοσφαιριστή»

Η κόρη του Πάκο Χέμεθ, Νάντια, αποκαλύπτει τη συμβουλή που της έδωσε ο πατέρας της.

Χέμεθ

Ο Πάκο Χέμεθ μετά από μια αξιόλογη καριέρα ως προπονητής στην Ισπανία και το Μεξικό εργάζεται πλέον στο Ιράν. Σε αντίθεση με εκείνον που πλέον έχει χαθεί από την επικαιρότητα, η εντυπωσιακή κόρη του Ισπανού προπονητή, Νάντια, απασχολεί συχνά-πυκνά τα media. Όπως με την τελευταία της ατάκα.

«Ποτέ δεν έχω κάνει σχέση με ποδοσφαιριστή. Ο μπαμπάς μου πάντα μου έλεγε να μην μπλέξω ποτέ με κάποιον. Μακριά!», δήλωσε η Νάντια Χέμεθ, που σπουδάζει νομική αλλά δραστηριοποιείται και ως influencer έχοντας περίπου 350 χιλιάδες followers στο Instagram.

