Δολοφονία Λυγγερίδη: Μαραθώνιος για δεύτερη ημέρα με 32 απολογίες – Προφυλακίστηκε ο «κοντός»

Προφυλακιστέος κρίθηκε την Κυριακή ένας ακόμη κατηγορούμενος για ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση οπαδών, που είναι αντιμέτωπος και με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη.

Το ηγετικό μέλος, που μαζί με άλλους τέσσερις θεωρούνται επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης και αυτοί που οδήγησαν στη δολοφονία του αστυνομικού, φέρεται να είναι αυτός που έδωσε το σήμα για την έναρξη των επεισοδίων έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη». Πρόκειται για τον κατηγορούμενο που σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών είχε το προσωνύμιο «κοντός» ο οποίος το απόγευμα του μοιραίου αγώνα στον Ρέντη, βρισκόταν μέσα στο γήπεδο μαζί με τον ήδη προφυλακισμένο μάνατζερ καλλιτέχνη της τραπ μουσικής.

Μάλιστα, στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο αποκαλούμενος «κοντός», μόλις έφθασε στο γήπεδο «τροποποίησε το σχέδιο επίθεσης» το οποίο αρχικά προέβλεπε την έναρξη των επεισοδίων μετά τη λήξη του αγώνα. Κατά τη δικογραφία, με απόφαση του κατηγορούμενου, τα επεισόδια ξεκίνησαν μετά το τέλος του πρώτου σετ.

«Ο "κοντός" φορώντας καπέλο, ευρισκόμενος στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, συνομίλησε με τον μάνατζερ, ο οποίος βρισκόταν στη κερκίδα των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού, πλησίον της πλαϊνής πόρτας, φορώντας μαύρο αμάνικο μπουφάν και μπλούζα σκουρόχρωμη. Στη συνέχεια, αμφότεροι εξήλθαν του γηπέδου, ανέμεναν εξωτερικά του γηπέδου τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και όταν αυτοί εξήλθαν, τούς μοίρασαν τα πολεμοφόδια και τους έδωσαν εντολή να τους ακολουθήσουν και όταν αυτοί εκτοξεύσουν τα αντικείμενα που κρατούσαν, δηλαδή ο "κοντός" τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και ο μάνατζερ τη ναυτική φωτοβολίδα, να ρίψουν με τη σειρά τους τα αντικείμενα που είχε στην κατοχή του ο καθένας προς τις αστυνομικές δυνάμεις».

Ενώπιον του ανακριτή ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνείται όσα καταλογίζονται σε βάρος του.

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται.

