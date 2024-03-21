Η φρεγάτα «Έσση» του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού απέκρουσε επίθεση των Χούθι σε επιχείρηση ρυμούλκησης στην Ερυθρά Θάλασσα. Το ελικόπτερο της φρεγάτας κατέρριψε drone των Χούθι, το οποίο συμμετείχε στην επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα η Bundeswehr.

Η «Έσση», η οποία συμμετέχει στην αποστολή «Ασπίδες» της ΕΕ, η οποία έχει ως στόχο την προστασία των εμπορικών πλοίων στην πιο σημαντική θαλάσσια οδό από την Ασία προς την Ευρώπη μέσω της Διώρυγα του Σουέζ, έχει μέχρι τώρα καταρρίψει δύο εχθρικά drones, ωστόσο πριν από λίγες ημέρες απασχόλησε την επικαιρότητα αρνητικά, όταν επιχείρησε να καταρρίψει αμερικανικό drone, αλλά αστόχησε.

