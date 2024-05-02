Χιλιάδες διαδηλωτές απέκλεισαν απόψε Πέμπτη κεντρική διασταύρωση στην Τιφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, όπου συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις εναντίον του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου περί «ξένων πρακτόρων».

Georgia is full of fucking heroes. Ukraine stands with you. 🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪 pic.twitter.com/W78YTYWhFU May 2, 2024

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν την κυκλοφορία στην Πλατεία Ηρώων, έναν πολυσύχναστο κόμβο της γεωργιανής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με αναφορές, πραγματοποιήθηκε άγνωστος αριθμός συλλήψεων.

Χθες Τετάρτη, το κοινοβούλιο της Γεωργίας ενέκρινε σε δεύτερη ανάγνωση το νομοσχέδιο για τους «ξένους πράκτορες» που έχει επικριθεί ότι είναι ρωσικής εμπνεύσεως. Σύμφωνα με αυτό, οι οργανισμοί που λαμβάνουν πάνω από το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό, θα καταχωρίζονται ως «ξένοι πράκτορες» – ότι εξυπηρετούν δηλαδή συμφέροντα ξένης δύναμης.

Watching multiple videos on TikTok from Georgia and getting goosebumps. Russia will never win. We stand together against tyranny and totalitarianism. And for those who’ll say it’s another “CIA sponsored coup” — good luck being on the wrong side of history. pic.twitter.com/pYiEQDwHO0 — 🇺🇦 Валерія Voshchevska (@Val_Voshchevska) May 2, 2024

Το γεωργιανό κοινοβούλιο αναμένεται να εξετάσει το νομοσχέδιο σε τρίτη ανάγνωση σε περίπου δύο εβδομάδες.

Local media publish footage of protesters being detained in #Georgia



Meanwhile, protests against the law on foreign agents continue in Georgia. pic.twitter.com/7L2VCBYfYA — NEXTA (@nexta_tv) May 2, 2024

Ο ΟΗΕ ζητεί την απόσυρση του νομοσχεδίου για την "ξένη επιρροή". Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε σήμερα την "απόσυρση" του νομοσχεδίου περί "ξένης επιρροής" και εκφράζει την ανησυχία του για τη "δυσανάλογη χρήση βίας" εναντίον όσων αντιτίθενται σε αυτό.

