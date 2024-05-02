Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γεωργία: Χιλιάδες διαδηλωτές απέκλεισαν κεντρική πλατεία της Τιφλίδας - Συλλήψεις από τις αρχές - Δείτε βίντεο

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν την κυκλοφορία στην Πλατεία Ηρώων, έναν πολυσύχναστο κόμβο της γεωργιανής πρωτεύουσας.

Georgia

Χιλιάδες διαδηλωτές απέκλεισαν απόψε Πέμπτη κεντρική διασταύρωση στην Τιφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, όπου συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις εναντίον του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου περί «ξένων πρακτόρων».

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν την κυκλοφορία στην Πλατεία Ηρώων, έναν πολυσύχναστο κόμβο της γεωργιανής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με αναφορές, πραγματοποιήθηκε άγνωστος αριθμός συλλήψεων. 

Χθες Τετάρτη, το κοινοβούλιο της Γεωργίας ενέκρινε σε δεύτερη ανάγνωση το νομοσχέδιο για τους «ξένους πράκτορες» που έχει επικριθεί ότι είναι ρωσικής εμπνεύσεως. Σύμφωνα με αυτό, οι οργανισμοί που λαμβάνουν πάνω από το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό, θα καταχωρίζονται ως «ξένοι πράκτορες» – ότι εξυπηρετούν δηλαδή συμφέροντα ξένης δύναμης.

Το γεωργιανό κοινοβούλιο αναμένεται να εξετάσει το νομοσχέδιο σε τρίτη ανάγνωση σε περίπου δύο εβδομάδες.

Ο ΟΗΕ ζητεί την απόσυρση του νομοσχεδίου για την "ξένη επιρροή". Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε σήμερα την "απόσυρση" του νομοσχεδίου περί "ξένης επιρροής" και εκφράζει την ανησυχία του για τη "δυσανάλογη χρήση βίας" εναντίον όσων αντιτίθενται σε αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γεωργία διαδηλώσεις
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark