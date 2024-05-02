Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν ξανά χθες, Τετάρτη, το βράδυ στους δρόμους στη Γεωργία διαμαρτυρόμενοι κατά του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου περί «ξένης επιρροής», που υιοθετήθηκε σε δεύτερη ανάγνωση από το κοινοβούλιο, παρά την μαζική κινητοποίηση των επικριτών του.

Η χώρα του Καυκάσου αντιμετωπίζει αντικυβερνητικές διαδηλώσεις από τις 9 Απριλίου, αφού το κυβερνών κόμμα, το Γεωργιανό Όνειρο, επανεισήγαγε το νομοσχέδιο που θεωρείται εμπόδιο στις φιλοδοξίες της Γεωργίας να ενταχθεί στην ΕΕ.

Οι βουλευτές υιοθέτησαν χθες σε δεύτερη ανάγνωση με 83 ψήφους υπέρ έναντι 23 κατά το κείμενο αυτό, το οποίο το κυβερνών κόμμα σκοπεύει να εγκριθεί οριστικά ως τα μέσα Μαΐου, παρά τις κινητοποιήσεις τριών εβδομάδων των αντιτιθέμενων σε αυτό.

Το νομοσχέδιο χρειάζεται ακόμη να εγκριθεί σε τρίτη ανάγνωση και η πρόεδρος Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, που βρίσκεται σε σύγκρουση με το κυβερνών κόμμα, αναμένεται να ασκήσει βέτο. Το Γεωργιανό Όνειρο διαθέτει ωστόσο αρκετές ψήφους ώστε να το περάσει.

Όπως και την προηγούμενη ημέρα, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ μπροστά από το κοινοβούλιο με γεωργιανές και ευρωπαϊκές σημαίες και έψαλαν τον ύμνο της ΕΕ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Η αστυνομία, η οποία είχε προχθές διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος κάνοντας χρήση δακρυγόνων και σφαιρών από καουτσούκ, χρησιμοποίησε αυτή τη φορά σπρέι πιπεριού και αντλίες νερού υπό πίεση για να απομακρύνει μικρή ομάδα διαδηλωτών που προσπαθούσε να αποκλείσει την πλαϊνή είσοδο του κοινοβουλίου.

Η διαμαρτυρία των υπολοίπων διαδηλωτών συνεχίστηκε ειρηνικά στη διάρκεια της νύχτας.

«Η παράλογη βία τους είναι μάταιη. Το μόνο που θα συμβεί είναι να διευρυνθεί η διαμαρτυρία καθώς αυξάνεται η λαϊκή οργή κατά της κυβέρνησής μας», σχολίασε ένας από τους διαδηλωτές, ο 20χρονος Τάτο Γκατσετσιλαντζέ.

«Διατήρηση της πορείας» προς την ΕΕ

«Η Γεωργία ανήκει στην Ευρώπη και δεν θα ανεχθούμε ρωσικούς νόμους και μια φιλορωσική κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο αντλεί την έμπνευσή του από ρωσικό νόμο που χρησιμοποιείται από το Κρεμλίνο για να καταστέλλονται οι φωνές των αντιφρονούντων.

Το υπουργείο Εσωτερικών βεβαίωσε ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε «ειδικά μέσα που προβλέπονται από το νόμο –σπρέι πιπεριού και αντλίες νερού—για να αποκαταστήσει τη δημόσια τάξη».

Η ΕΕ καταδίκασε τη «βία» της αστυνομίας στη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας κατά την οποία δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων ένας φωτορεπόρτερ του AFP, βρέθηκαν στο στόχαστρο. Επίσης συνελήφθησαν γύρω στους εξήντα διαδηλωτές.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε χθες ότι παρακολουθεί με «έντονη ανησυχία» τις διαδηλώσεις και κάλεσε το Τμπιλίσι «να διατηρήσει την πορεία» προς την ΕΕ.

Για τις ΗΠΑ, «ο νόμος αυτός και η αντιδυτική ρητορική του Γεωργιανού Ονείρου θέτουν τη Γεωργία σε επισφαλή τροχιά».

«Η χρήση βίας για την καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων και της ελευθερίας της έκφρασης είναι απαράδεκτη και καλούμε τις αρχές να επιτρέψουν στους μη βίαιους διαδηλωτές να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης», σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ.

Παράλληλα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση «με ανησυχία» και εξέφρασε τη λύπη του για «τις βιαιότητες κατά των διαδηλωτών».

«Η Γεωργία θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να προσεγγίσει την ΕΕ σύμφωνα με την επιθυμία του πληθυσμού της», σημείωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών σε μήνυμα που ανήρτησε στο X.

Παρόμοιες συγκεντρώσεις έγιναν αυτή την εβδομάδα σε όλη τη χώρα, κυρίως στο Μπατούμι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γεωργίας, και στο Κουτάισι, την κύρια πόλη της δυτικής περιφέρειας Ιμερέτι.

Αν υιοθετηθεί ο νόμος αυτός, θα αξιώνεται από κάθε μη κυβερνητική οργάνωση ή όμιλο μέσων ενημέρωσης, που λαμβάνει πάνω από το 20% της χρηματοδότησής του από το εξωτερικό, να καταχωρίζεται ως «οργανισμός που επιδιώκει συμφέροντα ξένης δύναμης».

Η κυβέρνηση της Γεωργίας δηλώνει από την πλευρά της ότι το μέτρο αυτό αποσκοπεί να υποχρεώσει τις οργανώσεις να επιδεικνύουν μεγαλύτερη «διαφάνεια» όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις τους.

Μια πρώτη εκδοχή του νομοσχεδίου αυτού είχε εγκαταλειφθεί πέρυσι έπειτα από μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Οι ταραχές αυτές σημειώνονται μερικούς μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, τον Οκτώβριο, οι οποίες θεωρούνται σημαντικό τεστ για τη δημοκρατία στην πρώην σοβιετική δημοκρατία που βρίσκεται αντιμέτωπη συχνά με πολιτικές κρίσεις.

Τον Δεκέμβριο, η ΕΕ χορήγησε στη Γεωργία καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας, αλλά δήλωσε ότι το Τμπιλίσι θα πρέπει να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του δικαστικού και του εκλογικού του συστήματος, να αυξήσει την ελευθερία του Τύπου και να περιορίσει την εξουσία των ολιγαρχών πριν από την επίσημη έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

