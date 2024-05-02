Δεκάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές κατέλαβαν το απόγευμα της Πέμπτης την είσοδο του κτιρίου Géopolis στο Πανεπιστήμιο της Λοζάνης (UNIL) και ζητούν το ακαδημαϊκό μποϊκοτάζ των ισραηλινών θεσμών και την άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Keystone-ATS.

Η ενέργεια αυτή «ακολουθεί το παράδειγμα των κινητοποιήσεων στα πανεπιστήμια του Καναδά, των ΗΠΑ ή ακόμη και της Γαλλίας» εξηγούν οι οργανωτές στην ανακοίνωσή τους.

VIENS SOUTENIR LA MOBILISATION, REJOINS L’OCCUPATION PACIFIQUE À GÉOPOLIS 🕊🇵🇸 pic.twitter.com/J9HHUZyr4X — Fédération Libertaire des Montagnes (@flm_montagnes) May 2, 2024

Παλαιστινιακές σημαίες τοποθετήθηκαν ακόμη και στο πάτωμα, ενώ άλλες τις κρέμασαν από ψηλά. Η κατάληψη συνεχίζεται ειρηνικά, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου.

«Η δράση μας είναι αυθόρμητη, δεν έχει ούτε αρχηγό ούτε επικεφαλής. Οι άνθρωποι που κατέλαβαν το πανεπιστημιακό κτίριο αρνούνται να γίνουν συνεργοί της αποικιοκρατικής γενοκτονίας που διαπράττει το καθεστώς απαρτχάιντ του Ισραήλ. Καλούμε όλον τον κόσμο να ενωθεί μαζί μας και τα μέλη άλλων πανεπιστημίων και ανωτάτων σχολών να κινητοποιηθούν επίσης», γράφουν οι συμμετέχοντες στην ανακοίνωσή τους.

Ο πρύτανης του UNIL Φρέντερικ Χέρμαν πήγε επί τόπου για να συζητήσει με τους διαδηλωτές, πρόσθεσε το πρακτορείο.

#palestine #unil «Free free Palestine», c’est avec ce slogan que des étudiant·es ont manifesté leur colère dans le hall de Géopolis à l’université de Lausanne jeudi en fin d’après-midi.



Un article de Selver Kabacalman et Achille Karangwahttps://t.co/sEDDr3LGhg — Le Courrier (@lecourrier) May 2, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

