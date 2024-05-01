Στο χείλος του χάους βυθίζεται η Γεωργία, μετά από μια νύχτα βίαιων συγκρούσεων μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών λόγω της προσπάθειας της κυβέρνησης να περάσει έναν αμφιλεγόμενο νόμο για τους «ξένους πράκτορες» αναφέρει το Bloomberg.

Η πρόεδρος Σαλομέ Ζουραμπισβίλι καταδίκασε την «αδικαιολόγητη, απρόκλητη και δυσανάλογη χρήση βίας» από την αστυνομία που εκτόξευσε δακρυγόνα, σπρέι πιπεριού και χρησιμοποίησε «Αύρα» εναντίον πλήθους διαδηλωτών έξω από το κοινοβούλιο στην πρωτεύουσα Τιφλίδα. «Η ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση» για τη βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών, ξεκαθάρισε σε ανάρτησή της την Τετάρτη στο X.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν, ενόσω οι νομοθέτες εξέταζαν το νομοσχέδιο για τη «διαφάνεια της ξένης επιρροής» που οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέκριναν ως παρόμοιο με εκείνο που χρησιμοποιούσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για να καταστείλει ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και να καταπνίξει τους αντιπάλους του. Κάλεσαν τη Γεωργία να εγκαταλείψει τον νόμο, προειδοποιώντας ότι είναι ασυμβίβαστος με τη φιλοδοξία του έθνους του Καυκάσου να ενταχθεί στην ΕΕ.

Το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο είναι αποφασισμένο να περάσει το νόμο που, όπως λέει, υποχρεώνει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να αποκαλύπτουν τις ξένες πηγές χρηματοδότησής τους. Επιχείρησε να περάσει τον ίδιο νόμο πέρυσι, ωστόσο οι συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και των διαδηλωτών ανάγκασαν το κόμμα να αποσύρει το νομοσχέδιο.

Η Ζουραμπιτσβίλι απείλησε να ασκήσει βέτο στον «ρωσικό νόμο» εάν ψηφιστεί από το κοινοβούλιο, και τάχθηκε στο πλευρό των αντικυβερνητικών διαδηλωτών που έχουν επανειλημμένα πραγματοποιήσει μαζικές συγκεντρώσεις από την ανακοίνωση του νόμου στις 3 Απριλίου.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 63 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και αρκετοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Υποστήριξε ότι ενήργησε για να αποτρέψει τους διαδηλωτές που προσπαθούσαν να μπλοκάρουν κυβερνητικά κτίρια.

Η βία ξέσπασε μια ημέρα αφότου ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του Γεωργιανού Ονείρου, Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, επιτέθηκε στη Δύση, και ισχυρίστηκε ότι ξένες δυνάμεις που χαρακτήρισε σαν «παγκόσμιο κόμμα πολέμου» προσπαθούσαν να εκδιώξουν την κυβέρνηση χρησιμοποιώντας ΜΚΟ.

Ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Ενωμένου Εθνικού Κινήματος ανακοίνωσε συνελήφθη και ξυλοκοπηθεί από την αστυνομία. «Οι πληγές στη μύτη και το πρόσωπό μου θα επουλωθούν, αλλά δεν θα παραδοθώ», είπε ο Λεβάν Χαμπεϊσβίλι σε τηλεοπτικά σχόλια.

Ο Δημόσιος Συνήγορος της Γεωργίας, Λεβάν Ιοσελιάνι, επέκρινε επίσης την σκληρή απάντηση της αστυνομίας στους διαδηλωτές και ζήτησε έρευνα, λέγοντας ότι η συγκέντρωση κατά του νόμου είχε «ειρηνικό χαρακτήρα και δεν υπήρχε λόγος να τη σταματήσει και να χρησιμοποιήσει βία εναντίον της».

