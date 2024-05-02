Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 10 Μαΐου

Συνολικά 62.244.037 ευρώ θα καταβληθούν σε 60.583 δικαιούχους, από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 8 έως τις 10 Μαΐου, θα καταβληθούν 20.800.000 ευρώ σε 830 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Στις 9 Μαΐου, θα καταβληθούν για επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας, 13.744.037 ευρώ σε 30.693 δικαιούχους.
2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 12 εκατ. ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 10 εκατ. ευρώ σε 8.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 5 εκατ. ευρώ σε 60 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
