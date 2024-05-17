Μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 ωρών εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τρεις συναυλίες του Baby Lasagna, ο οποίος εκπροσώπησε την Κροατία στη Eurovision 2024 και κατέκτησε τη δεύτερη θέση.

Οι τρεις συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στο στάδιο Šalata του Ζάγκρεμπ στις 12 έως 14 Σεπτεμβρίου και όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια εταιρεία LAA τα εισιτήρια για τον συγκεκριμένο χώρο πωλήθηκαν σε χρονικό διάστημα ρεκόρ.

Οι 12.000 θαυμαστές θα παρακολουθήσουν τις σόλο συναυλίες του καλλιτέχνη, ο οποίος θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Rim Tim Tagi Dim» με το οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό τραγουδιού, τις επιτυχίες του «IG BOY» και «Don't hate yourself, but don't love yourself too much» και θα παρουσιάσει τα υπόλοιπα τραγούδια του πρώτου άλμπουμ του «Demons & Mosquitos» που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.

Τα εισιτήρια για την πρώτη συναυλία εξαντλήθηκαν μέσα σε 4,5 λεπτά και οι διοργανωτές αποφάσισαν να προσθέσουν άλλες δύο.

Ο Μάρκο Πούρισιτς, Κροάτης τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός, το καλλιτεχνικό όνομα του οποίου είναι Baby Lasagna γεννήθηκε στην πόλη Ούμαγκ και ξεκίνησε την καριέρα του το 2011 ως κιθαρίστας του ροκ συγκροτήματος Manntra.

Δείτε το τραγούδι της Κροατίας στη Eurovision 2024:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

