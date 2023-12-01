AFP: Αυτοί είναι οι 137 όμηροι που παραμένουν αιχμάλωτοι στη Γάζα

Οι περισσότεροι άνδρες, μεταξύ αυτών πατέρες παιδιών που απελευθερώθηκαν, στρατιώτες και περίπου 20 γυναίκες: όσα είναι γνωστά σχετικά με τους ομήρους που παραμένουν αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι μάχες ξεκίνησαν και πάλι σήμερα μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, σύμφωνα με μια βάση δεδομένων του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Εκ των 240 ομήρων που μεταφέρθηκαν την 7η Οκτωβρίου, την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας, οι 105 απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της επταήμερης κατάπαυσης του πυρός, μεταξύ αυτών 80 στο πλαίσιο της συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στους οποίους προστίθενται 5 άνθρωποι που απελευθερώθηκαν προηγουμένως.

Πιο συγκεκριμένα, απελευθερώθηκαν: 33 ανήλικοι, 49 ενήλικες γυναίκες, όπως και 28 ενήλικοι άνδρες, στην πλειονότητά τους Ταϊλανδοί εργάτες γης, εκτός της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Κι ενώ οι ισραηλινές επιδρομές ξεκίνησαν εκ νέου στον παλαιστινιακό θύλακα, 137 όμηροι παραμένουν αιχμάλωτοι, σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, που δεν αποκαλύπτει κανένα όνομα. Μεταξύ τους βρίσκονται 126 Ισραηλινοί ή με διπλή υπηκοότητα, 8 Ταϊλανδοί, ένας Νεπαλέζος, ένας Τανζανός και ένας Γαλλομεξικανός (ο Οριόν Χερνάντες- Ραντού, 32 ετών, η ταυτότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του).

Οι πληροφορίες που ακολουθούν αναλύουν τους 110 ομήρους που θεωρείται ότι είναι ζωντανοί στη Γάζα, τους οποίους το Γαλλικό Πρακτορείο μπόρεσε να ταυτοποιήσει την 1η Δεκεμβρίου, χάρη κυρίως στο δίκτυο των δημοσιογράφων του που βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τις οικογένειες των ομήρων και τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Τουλάχιστον 15 στρατιώτες, μεταξύ αυτών 5 γυναίκες

Εντούτοις, δεν είναι βέβαιο ποιοι παραμένουν ακόμη εν ζωή. Η Χαμάς ανακοίνωσε θανάτους ομήρων, χωρίς να μπορούν να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους από ανεξάρτητη πηγή. Αυτό συμβαίνει με τον μικρότερο όμηρο, το βρέφος Κφιρ (10 μηνών), τη μητέρα του Σίρι Μπίμπας (32 ετών) και τον αδελφό του Αριέλ (4 ετών), των οποίων ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο.

Έως αυτή τη στιγμή, ο ισραηλινός στρατός έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 2 ομήρων.

Την ίδια ώρα, καθώς οι αποδείξεις ότι είναι ζωντανοί είναι σπάνιες, συμβαίνει συχνά θύματα, τα οποία αρχικά θεωρούνταν όμηροι, να έχουν τελικά ταυτοποιηθεί ως νεκροί στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Εκτός του Κφιρ και του Άριελ, δεν υπάρχουν πλέον ανήλικοι όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας. Η τελευταία εξ αυτών, η Άισα αλ Ζαγιάντνα (17 ετών) απελευθερώθηκε την Πέμπτη, την τελευταία ημέρα της εκεχειρίας. Η συμφωνία Ισραήλ- Χαμάς προέβλεπε την κατά προτεραιότητα απελευθέρωσή τους.

Αντιθέτως, οι γυναίκες, δεύτερη ομάδα που θα αφήνονταν κατά προτεραιότητα ελεύθερες, δεν έχουν όλες απελευθερωθεί.

Τουλάχιστον 17 ενήλικες γυναίκες κρατούνται ακόμη. Η Όφρα Κεϊντάρ και η Τζούντιθ Γουέινσταϊν Χαγκάι, 70 ετών και οι δύο, είναι οι δύο πιο ηλικιωμένες γυναίκες που θεωρούνται ότι παραμένουν όμηροι.

Πέντε γυναίκες, ηλικίας 18 ή 19 ετών, είναι στρατιωτίνες και δεν τους αφορά η συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων. Σε αυτές προστίθενται τουλάχιστον 10 άνδρες στρατιώτες ηλικίας 18 έως 22 ετών. Οι περισσότεροι υπηρετούσαν τη στρατιωτική θητεία τους και δεν ήταν στρατιωτικοί καριέρας.

Πολλοί όμηροι από το ρέιβ πάρτι

Λαμβάνοντας υπόψη τους στρατιώτες, τουλάχιστον 91 ενήλικοι άνδρες φαίνεται να παραμένουν αιχμάλωτοι.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται πατέρες οικογενειών, τα παιδιά και οι σύζυγοι των οποίων απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, όπως οι Νταβίντ Κούνιο, Ντρορ Ορ, Ταλ Σόχαμ, Ιλάν Γουέις, Γαΐρ Γιακόβ, Γιουσέφ αλ Ζαγιάντνα ή Οχάντ Γιαχαλόμι και Οφέρ Καλντερόν, οι πατέρες των Γαλλοϊσραηλινών ανηλίκων Εϊτάν, Ερέζ και Σαχάρ.

Τουλάχιστον επτά 70χρονοι και τέσσερις 80χρονοι θεωρούνται ότι παραμένουν όμηροι, μεταξύ αυτών σύζυγοι γυναικών που απελευθερώθηκαν: ο Αμπραάμ (78 ετών), σύζυγος της Ρουθ Μούντερ, ο Γιόραμ (80 ετών), σύζυγος της Ταμάρ Μέτγκερ ή ο Οντέντ (83 ετών) και ο Αμιράμ (85 ετών), οι σύζυγοι της Γιοσεβέντ Λίφσιτς και της Νούριτ Κούπερ, που απελευθερώθηκαν τον Οκτώβριο.

Επιπλέον, ανάμεσα στους ομήρους που παραμένουν αιχμάλωτοι, τουλάχιστον 33 απήχθησαν στο φεστιβάλ μουσικής τέκνο Tribe of Nova, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι. Μονάχα πέντε άνθρωποι που βρίσκονταν στο φεστιβάλ ρέιβ απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, μεταξύ αυτών η Γαλλοϊσραηλινή Μία Σεμ.

Τουλάχιστον 10 κιμπούτς μετρούν ακόμη ομήρους. Στην πρώτη γραμμή το Νιρ Οζ, που μετρά τουλάχιστον 28 αιχμαλώτους (38 έχουν απελευθερωθεί). Το Μπεερί μετρά τουλάχιστον 11 ομήρους, το Κφαρ Άζα 6 και το Νιρ Γιτζάκ 4.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

