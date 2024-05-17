Ρωσία και Κίνα θα υπογράψουν σύμβαση «στο εγγύς μέλλον», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ρώσος αντιπρόεδρος, για τον αγωγό φυσικού αερίου Power of Siberia-2, ο οποίος θα μεταφέρει ρωσικό αέριο στην Κίνα.

Η Ρωσία συζητά εδώ και χρόνια την κατασκευή του αγωγού Power of Siberia-2 για να μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από την περιοχή Yamal στη βόρεια Ρωσία στην Κίνα μέσω Μογγολίας.

Ο Αλεξάντερ Νόβακ, ο κορυφαίος σύμβουλος πετρελαίου και φυσικού αερίου του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι μέλος της επίσημης ρωσικής αντιπροσωπείας που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κίνα, αν και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gazprom GAZP.MM Αλεξέι Μίλερ δεν συνοδεύει τον Ρώσο πρόεδρο στο ταξίδι του.

Ο Πούτιν και ο Κινέζος Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκαν χθες για μια «νέα εποχή» στρατηγικής συνεργασίας, καθώς ο Ρώσος ηγέτης στρέφεται όλο και περισσότερο στην Κίνα για να στηρίξει την οικονομία του εν καιρώ πολέμου.

«Σκοπεύουμε επιπλέον να ολοκληρώσουμε την αναθεώρηση και να υπογράψουμε μια σύμβαση για την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου χωρητικότητας 50 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου μέσω του εδάφους της Μογγολίας στο εγγύς μέλλον», φέρεται να είπε ο Νόβακ στο Rossiya-, εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης, αναφερόμενος στον αγωγό Power of Siberia-2.

Η Μόσχα και το Πεκίνο εργάζονται επίσης και για "άλλα νέα έργα", είπε ο ίδιος.

Η Ρωσία είχε πρότεινε στην Κίνα την ιδέα για τον αγωγό πριν από πολλά χρόνια, αλλά τώρα εξετάζεται ως επείγουσα ανάγκη καθώς η Μόσχα κατευθύνεται στην Κίνα για να αντικαταστήσει την Ευρώπη ως τον κύριο πελάτη της φυσικού αερίου.

Ο αγωγός μήκους 2.600 χιλιομέτρων θα μπορούσε να μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου ετησίως, ελαφρώς λιγότερο από τον πλέον ανενεργό αγωγό Nord Stream 1 που συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Ο πρώτος αγωγός Power-of-Siberia εκτείνεται 3.000 χλμ. μέσω της Σιβηρίας και τη βορειοανατολική επαρχία Heilongjiang της Κίνας.



Πηγή: skai.gr

