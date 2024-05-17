My style rocks: Φιόγκοι παντού! - Δείτε το trailer

Μία νέα τάση που επικρατεί στο χώρο της μόδας πρέπει να εντάξουν στα looks τους σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks.
Η αποστολή που έχουν θέλει τους φιόγκους να κυριαρχούν στα σύνολά τους και να κλέβουν τις εντυπώσεις.
Ευφάνταστοι και πολύχρωμοι φιόγκοι καταλαμβάνουν το πλατό!
Εκκεντρικές εμφανίσεις θα αποθεωθούν ή θα καταδικαστουν από τους κριτές και τις παίκτριες;
Δείτε το τρέιλερ:
