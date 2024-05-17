Λογαριασμός
My style rocks: Φιόγκοι παντού! - Δείτε το trailer

My Style Rocks με την Κατερίνα Καραβάτου, καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

My style rocks- φιόγκοι

Μία νέα τάση που επικρατεί στο χώρο της μόδας πρέπει να εντάξουν στα looks τους σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks.

My style rocks-φιόγκοι

Η αποστολή που έχουν θέλει τους φιόγκους να κυριαρχούν στα σύνολά τους και να κλέβουν τις εντυπώσεις.

My style rocks-φιόγκοι

Ευφάνταστοι και πολύχρωμοι φιόγκοι καταλαμβάνουν το πλατό!

My style rocks-φιόγκοι

Εκκεντρικές εμφανίσεις θα αποθεωθούν ή θα καταδικαστουν από τους κριτές και τις παίκτριες; 

My style rocks-φιόγκοι

Δείτε το τρέιλερ: 

MY STYLΕ ROCKS!
Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

