Η Νότια Κορέα έθεσε σε τροχιά τον πρώτο της κατασκοπευτικό δορυφόρο, με έναν πύραυλο Falcon 9 της εταιρίας SpaceX που εκτοξεύτηκε χθες Παρασκευή από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε ότι ο νοτιοκορεατικός δορυφόρος τέθηκε σε τροχιά «περίπου τέσσερα λεπτά μετά την εκτόξευση». Πρόκειται για την απάντηση της Σεούλ στην εκτόξευση ανάλογου δορυφόρου από την Πιονγκγιάνγκ πριν από δέκα ημέρες.

Ο κατασκοπευτικός δορυφόρος της Νότιας Κορέας πρόκειται να παρακολουθεί τις δραστηριότητες της Βόρειας Κορέας και – σύμφωνα με το Yonhap – έχει την ικανότητα να ανιχνεύσει αντικείμενα μεγέθους μόλις 30 εκατοστών. «Η δορυφορική μας τεχνολογία κατατάσσεται μεταξύ των πέντε κορυφαίων σε όλον τον κόσμο», ανέφερε αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας της Νότιας Κορέας, μεταδίδει το Yonhap.

Η Σεούλ σκοπεύει να εκτοξεύσει άλλους τέσσερις δορυφόρους μέχρι το τέλος του 2025. Για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Πιονγκγιάνγκ, βασιζόταν μέχρι σήμερα σε δορυφόρους των ΗΠΑ, επισημαίνει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) o Τσόι Γκι-ιλ, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Σανγκτζί. Η Νότια Κορέα είχε ήδη θέσει σε τροχιά στρατιωτικό δορυφόρο για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς αλλά, μετά την εκτόξευση κατασκοπευτικού δορυφόρου από τη Βόρεια Κορέα, όφειλε να απαντήσει αναλόγως, υπογραμμίζει ο καθηγητής.

Η Πιονγκγιάνγκ ισχυρίστηκε προ ημερών ότι χάρη στον δορυφόρο «Malligyong-1» είναι σε θέση να παρακολουθεί στρατηγικής σημασίας τοποθεσίες στις ΗΠΑ και στη Νότια Κορέα, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει σχετικές λήψεις. Είχαν προηγηθεί δύο αποτυχημένες απόπειρες εκτόξευσης κατασκοπευτικού δορυφόρου, τον Μάιο και τον Αύγουστο.

Η Σεούλ υποστηρίζει η Πιονγκγιάνγκ δέχθηκε βοήθεια από τη Μόσχα προκειμένου να θέσει σε τροχιά τον δορυφόρο. Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, πολλές χώρες της Δύσης, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα καταδίκασαν την εκτόξευση του βορειοκορεατικού δορυφόρου ως κατάφωρη παραβίαση ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ επειδή έγινε χρήση τεχνολογίας βαλλιστικών πυραύλων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

