Βόρεια Κορέα: Οποιαδήποτε παρεμβολή στη λειτουργία του βορειοκορεατικού δορυφόρου θα εκληφθεί ως κήρυξη πολέμου

Η Βόρεια Κορέα προειδοποίησε πως σε τυχόν αμερικανική παρεμβολή στη λειτουργία του δορυφόρου της, θα απαντήσει «εξουδετερώνοντας» κατασκοπευτικούς δορυφόρους των ΗΠΑ, μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA). Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας της Βόρειας Κορέας που επικαλείται το KCNA, η Πιονγκγιάνγκ θα θεωρήσει «κήρυξη πολέμου» οποιαδήποτε παρεμβολή στη λειτουργία του δορυφόρου «Malligyong-1».

Έπειτα από δύο αποτυχημένες απόπειρες, τον Μάιο και τον Αύγουστο, η Βόρεια Κορέα κατάφερε στις 21 Δεκεμβρίου να θέσει σε τροχιά τον πρώτο της κατασκοπευτικό δορυφόρο. Ισχυρίζεται πως είναι πλέον σε θέση να παρακολουθεί τις στρατιωτικές δραστηριότητες των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας.

Χθες Παρασκευή, η Σεούλ έθεσε επίσης σε τροχιά τον πρώτο της κατασκοπευτικό δορυφόρο, ενώ σκοπεύει να εκτοξεύσει άλλους τέσσερις μέχρι το τέλος του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.