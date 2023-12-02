Η δικαστής Τάνια Τσάτκαν απεφάνθη χθες Παρασκευή ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν χαίρει ασυλίας από ποινική δίωξη για πράξεις του την περίοδο που ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ, βάζοντας φρένο στην προσπάθεια του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα να μπουν στο αρχείο οι κατηγορίες περί συνωμοσίας για την ανατροπή του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020.

Όπως υπογράμμισε, δεν υπάρχει νομική βάση για να συμπεράνει κανείς ότι οι πρόεδροι των ΗΠΑ δεν μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις μετά την αποχώρησή τους από τον Λευκό Οίκο. Επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος νυν ή πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη, η ετυμηγορία της Τσάτκαν είναι η πρώτη δικαστική απόφαση που επιβεβαιώνει ότι «κανένας πολίτης στις ΗΠΑ, ούτε καν ο πρόεδρος, δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρείται φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2024, έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, καθυστερώντας την έναρξη της δίκης μέχρι το Εφετείο και ενδεχομένως το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζουν το ζήτημα. Επί του παρόντος, η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Μάρτιο.

Η ετυμηγορία της Τσάτκαν φέρνει τον Τραμπ ένα βήμα πιο κοντά στο εδώλιο του κατηγορουμένου για απόπειρα παρέμβασης στην καταμέτρηση των ψήφων και στην επικύρωση από το Κογκρέσο της εκλογικής νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας έχει δηλώσει αθώος και κατηγορεί τους εισαγγελείς ότι επιδιώκουν να πλήξουν την προεκλογική εκστρατεία του. Η υπόθεση αφορά μία από τις τέσσερις ποινικές διώξεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο Τραμπ, ο οποίος διεκδικεί μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

