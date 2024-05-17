Ο Τούρκος προπονητής αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και ο ίδιος θέλησε να αποχαιρετήσιε τους παίκτες. Το πρωί της Παρασκευής λίγο μετά το επίσημο «διαζύγιο» Τερίμ – Παναθηναϊκού, ο ίδιος βρέθηκε στο Κορωπί για να αποχαιρετήσει τους παίκτες. Φατίχ Τερίμ: Το «αντίο» του Τούρκου τεχνικού στους παίκτες του Παναθηναϊκού.

