Ολοένα και απομακρύνεται το σενάριο για μια νέα κατάπαυση του πυρός, με τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς να συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Παρά την επανέναρξη των αεροπορικών επιδρομών νωρίς το πρωί της Παρασκευής μετά από μια εβδομάδα εκεχειρίας, οι συνομιλίες συνεχίζονταν στο παρασκήνιο με την ελπίδα να παραταθεί η προσωρινή παύση των μαχών. Ωστόσο, τα μαύρα σύννεφα συνεχώς πυκνώνουν και ένα τέτοιο ενδεχόμενο απομακρύνεται σταδιακά.

Πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις στην Ντόχα ανέφερε ότι οι συνομιλίες κατέρρευσαν, σύμφωνα με το BBC πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις στη Ντόχα. Το Κατάρ, το οποίο έχει παίξει βασικό ρόλο ως τώρα στις διαπραγματεύσεις, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την ανανεωμένη «ισραηλινή επίθεση» στη Γάζα μετά τη λήξη της ανθρωπιστικής εκεχειρίας.

«Οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί της Λωρίδας της Γάζας τις πρώτες ώρες μετά τη λήξη της εκεχειρίας περιπλέκει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης και επιδεινώνει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ την Παρασκευή.

Το Κατάρ δεσμεύτηκε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της ηρεμίας λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της παλαιστινιακής και της ισραηλινής πλευράς συνεχίζονται με στόχο την επιστροφή σε κατάσταση εκεχειρίας απαιτώντας «άμεση κατάπαυση του πυρός και διασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης ροής νηοπομπών βοήθειας και ανθρωπιστικής βοήθειας, με τρόπο που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της Λωρίδας».

Από το πρωί που ξεκίνησαν οι επιθέσεις και έληξε η εκεχειρία 178 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα. «Τα περισσότερα από τα οποία είναι παιδιά και γυναίκες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο. Προσθέτει ότι καταγράφηκαν επίσης 589 τραυματισμοί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Συνεχείς βομβαρδισμοί στη Γάζα και σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Από το πρωί το Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιτέθηκαν σε πάνω από 200 στόχους στη Λωρίδα της Γάζας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να κατηγορεί τη Χαμάς ότι "παραβίασε τη συμφωνία" και "έριξε ρουκέτες". Οι επιθέσεις των ισραηλινών εστιάζονται στο νότιο τμήμα της Γάζας όπου σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Σε ανακοίνωσή τους οι IDF ανέφεραν:«Τις τελευταίες ώρες, τρομοκρατικές υποδομές στη Λωρίδα της Γάζας ήταν ο στόχος και χτυπήθηκαν. Οι στόχοι περιελάμβαναν επιχειρησιακά κέντρα διοίκησης στα οποία δρούσαν τρομοκράτες της Χαμάς, υπόγειες εγκαταστάσεις και ένα στρατιωτικό συγκρότημα από το οποίο εκτοξεύτηκαν αντιαρματικοί πύραυλοι εναντίον στρατιωτών νωρίτερα σήμερα.

Επιπλέον, ο IDF εξάλειψε έναν αριθμό τρομοκρατικών πυρήνων σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου ενός τρομοκρατικού πυρήνα με περισσότερους από 10 τρομοκράτες. Η ομάδα δρούσε δίπλα σε χερσαία στρατεύματα και αναγνωρίστηκε από στρατιώτες παρατήρησης του IDF.

Επιπλέον, σε κοινή επίγεια και εναέρια δραστηριότητα, οι δυνάμεις του IDF απέτρεψαν δύο πυροβολισμούς τρομοκρατών που εκτόξευσαν όλμους προς τα στρατεύματα των IDF στη Λωρίδα της Γάζας.»

Παράλληλα, σειρήνες προειδοποίησης για εισερχόμενες ρουκέτες ήχησαν το απόγευμα της Παρασκευής και σε πολλές περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, για πρώτη φορά μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, έπειτα από μια εβδομάδα εκεχειρίας. Το αμυντικό σύστημα του Ισραήλ Iron Dome αναχαίτισε τους πυραύλους, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Πυρά κατά θέσεων του ισραηλινού στρατού εξαπέλυσε σήμερα, Παρασκευή και η λιβανέζικη πολιτοφυλακή, η Χεζμπολάχ με τις ισραηλινές δυνάμεις να αναφέρουν πως απάντησαν στα πυρά και κατέρριψαν αυτό που περιέγραψαν ως εναέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο.

Αυτοί είναι οι 137 όμηροι που παραμένουν αιχμάλωτοι στη Γάζα

Κι ενώ οι ισραηλινές επιδρομές ξεκίνησαν εκ νέου στον παλαιστινιακό θύλακα, 137 όμηροι παραμένουν αιχμάλωτοι, σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, που δεν αποκαλύπτει κανένα όνομα. Μεταξύ τους βρίσκονται 126 Ισραηλινοί ή με διπλή υπηκοότητα, 8 Ταϊλανδοί, ένας Νεπαλέζος, ένας Τανζανός και ένας Γαλλομεξικανός (ο Οριόν Χερνάντες- Ραντού, 32 ετών, η ταυτότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του).

Η Χαμάς ανακοίνωσε θανάτους ομήρων, χωρίς να μπορούν να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους από ανεξάρτητη πηγή. Αυτό συμβαίνει με τον μικρότερο όμηρο, το βρέφος Κφιρ (10 μηνών), τη μητέρα του Σίρι Μπίμπας (32 ετών) και τον αδελφό του Αριέλ (4 ετών), των οποίων ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο. Έως αυτή τη στιγμή, ο ισραηλινός στρατός έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 2 ομήρων.

Επίσης, τουλάχιστον 17 ενήλικες γυναίκες κρατούνται ακόμη. Η Όφρα Κεϊντάρ και η Τζούντιθ Γουέινσταϊν Χαγκάι, 70 ετών και οι δύο, είναι οι δύο πιο ηλικιωμένες γυναίκες που θεωρούνται ότι παραμένουν όμηροι.

Πέντε γυναίκες, ηλικίας 18 ή 19 ετών, είναι στρατιωτίνες και δεν τους αφορά η συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων. Σε αυτές προστίθενται τουλάχιστον 10 άνδρες στρατιώτες ηλικίας 18 έως 22 ετών. Οι περισσότεροι υπηρετούσαν τη στρατιωτική θητεία τους και δεν ήταν στρατιωτικοί καριέρας.

Λαμβάνοντας υπόψη τους στρατιώτες, τουλάχιστον 91 ενήλικοι άνδρες φαίνεται να παραμένουν αιχμάλωτοι. Μεταξύ αυτών βρίσκονται πατέρες οικογενειών, τα παιδιά και οι σύζυγοι των οποίων απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας. Τουλάχιστον επτά 70χρονοι και τέσσερις 80χρονοι θεωρούνται ότι παραμένουν όμηροι, μεταξύ αυτών σύζυγοι γυναικών που απελευθερώθηκαν. Επιπλέον, ανάμεσα στους ομήρους που παραμένουν αιχμάλωτοι, τουλάχιστον 33 απήχθησαν στο φεστιβάλ μουσικής τέκνο Tribe of Nova, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι. Μονάχα πέντε άνθρωποι που βρίσκονταν στο φεστιβάλ ρέιβ απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, μεταξύ αυτών η Γαλλοϊσραηλινή Μία Σεμ. Τέλος, τουλάχιστον 10 κιμπούτς μετρούν ακόμη ομήρους.

