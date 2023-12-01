Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Εναν «μακροχρόνιο» πόλεμο κατά της Χαμάς- που θα διαρκέσει για έναν χρόνο ή και περισσότερο, με την πιο εντατική φάση των χερσαίων επιχειρήσεων να συνεχίζεται και στις αρχές του 2024 - σχεδιάζει το Ισραήλ, όπως αποκαλύπτουν σήμερα οι Financial Times, επικαλούμενοι «αρκετούς ανθρώπους» με γνώση των προετοιμασιών.

Η στρατηγική φέρεται να προβλέπει άμεση διείσδυση των ισραηλινών δυνάμεων που βρίσκονται στα βόρεια της Λωρίδας Γάζας, προς το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι στόχοι περιλαμβάνουν τη δολοφονία των τριών κορυφαίων ηγετών της Χαμάς, των Γιαχία Σινουάρ, Μοχάμεντ Ντεΐφ και Μαρουάν Ισσά, καθώς και μία «καθοριστική» στρατιωτική νίκη έναντι των 24 ταγμάτων της οργάνωσης.

Επίσης, την καταστροφή του δικτύου των υπόγειων σηράγγων και της «ικανότητας διακυβέρνησης» της Χαμάς στη Γάζα.

«Θα είναι ένας πολύ μακρύς πόλεμος. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καν κοντά στη μέση της επίτευξης των επιδιώξεών μας», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα άτομο με γνώση των ισραηλινών πολεμικών σχεδίων.

Πηγή: skai.gr

