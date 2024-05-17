Για «βία, σκληρή και ταπεινωτική μεταχείριση και κοινωνική απομόνωση» έκαναν λόγο οι πρώτες αναφορές που έφθασαν στον Συνήγορο του Πολίτη για δομές του ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου, σύμφωνα με όσα κατέθεσε στη δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου του πατρός Αντωνίου και άλλων επτά πρώην εργαζομένων της «Κιβωτού», η ειδική επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη Κοινωνική λειτουργός Σαμάνθα Στρατιδάκη.

Η μάρτυρας, πρώτη που ανοίγει τον κύκλο των καταθέσεων στην υπόθεση των καταγγελιών για εξευτελιστικές και κακοποιητικές συμπεριφορές, σωματικές τιμωρίες και απειλές σε παιδιά που φιλοξενούνταν στις δομές της Οργάνωσης, κατέθεσε για τις αναφορές -καταγγελίες που έλαβε ο Συνήγορος του Πολίτη από φιλοξενούμενους και υπαλλήλους των δομών, τις οποίες διερεύνησε η ίδια.

Οι αναφορές περιέγραφαν διάφορα ακραία περιστατικά που φαίνεται να υφίσταντο φιλοξενούμενοι, για τα οποία η κ. Στρατιδάκη τόνισε: «Τα παιδιά μάς μετέφεραν πως ό,τι συνέβαινε ήταν εν γνώσει του πατρός Αντωνίου».

Όπως κατέθεσε η μάρτυρας:

«Μου ανατέθηκε η διερεύνηση μίας σειράς αναφορών από τον Απρίλιο του 2022. Ήταν έξι έγγραφες αναφορές, αλλά υπήρξαν και προφορικές αναφορές. Έγινε μια πρώτη συνάντηση με την κ. Τ.Σ., η οποία μας μίλησε κυρίως για τη δομή του Πειραιά. Σκληρή ταπεινωτική μεταχείριση μας ανέφερε, ότι δηλαδή τα παιδιά ακινητοποιούνταν βίαια από τους υπαλλήλους εάν βρίσκονταν σε έξαρση. Μου ανέφερε μία κοινωνική απομόνωση: ότι σε ηλικία 16 ετών που μπήκε στην δομή, της αφαιρέθηκε το κινητό. Μου είπε επίσης ότι τα παιδιά υπόκειντο σε ένα σύστημα δημόσιας αξιολόγησης κάθε εβδομάδα για να μπορούν να βγουν π.χ. μία βόλτα με φίλους. Υπήρχαν συνέπειες, (για όσα παιδιά δεν είχαν καλή αξιολόγηση) όπως απομόνωση, ακύρωση συναντήσεων με φίλους ή με οικογένεια ή αλλαγή δομής. Όπως μου ανέφερε είχε ακούσει για ξυλοδαρμούς και μία φορά για γενετήσιες πράξεις. Υπήρχε εξαναγκασμός σε σκληρή εργασία και διακοπή φοίτησης σε σχολείο» κατέθεσε η μάρτυρας.

Η κ. Στρατιδάκη είπε στο δικαστήριο ότι μετά τις πρώτες καταγγελίες, έγινε ενημέρωση στην Εισαγγελία Ανηλίκων και παράλληλα ξεκίνησε έρευνα από τον Συνήγορο του Πολίτη για την τήρηση των δικαιωμάτων των παιδιών από τις δομές της Κιβωτού. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση από Έδρας, η μάρτυρας είπε πως όσες περιπτώσεις αφορούσαν σωματική βία, διαβιβάστηκαν αμέσως στην Εισαγγελία Ανηλίκων.

Πρόεδρος: Με την απομόνωση ως «σωφρονιστικό μέτρο» ασχοληθήκατε;

Μάρτυρας: Το θέσαμε ως ερώτημα στην «Κιβωτό» και ενημερώσαμε την Εισαγγελία. Οι πιο σοβαρές καταγγελίες και εκθέσεις έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2022.

Μάλιστα η μάρτυρας διευκρίνισε πως υπήρξαν καταγγελίες για περιπτώσεις παιδιών που «τιμωρήθηκαν» με πολύμηνο εγκλεισμό ή με ξυλοδαρμούς, ενώ αναφέρθηκε και στις αναφορές για γενετήσιες πράξεις: «Στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 ήρθε στα γραφεία μας πρώην εργαζόμενη της δομής, η οποία μας ανέφερε ότι πρώην φιλοξενούμενος της είπε πως ένας άλλος φιλοξενούμενος του είχε εκμυστηρευτεί ότι υπέστη γενετήσιες πράξεις στη Χίο. Μας είπε επίσης πως άλλα παιδιά ξυλοκοπήθηκαν και μετά υποχρεώνονταν να γονατίζουν για να ζητήσουν συγγνώμη».

Η κοινωνική λειτουργός είπε πως έγινε δέκτης καταγγελιών για παρεμπόδιση φιλοξενούμενων παιδιών να επικοινωνούν με τους γονείς τους, για την οποία επισήμανε πως «η επικοινωνία με τους γονείς γινόταν μόνο στα κεντρικά γραφεία της δομής και μόνο σε εργάσιμες ώρες. Διαπιστώσαμε ότι συστηματικά εμποδιζόταν η επικοινωνία».

Σύμφωνα με την κ. Στρατιδάκη ο πατέρας Αντώνιος ήταν εκείνος που αποφάσιζε ποια παιδιά θα μπορούσαν να πηγαίνουν σχολείο και ποια όχι, ενώ όπως τόνισε, επικαλούμενη όσα της μετέφεραν παιδιά της «Κιβωτού», υπήρχαν πρώην φιλοξενούμενοι που ήταν κοντά στον πατέρα Αντώνιο και λειτουργούσαν ως το «δεξί χέρι» του

Ένα σημείο που έδωσε έμφαση η μάρτυρας στην κατάθεσή της, ήταν η αλλαγή ονομάτων των παιδιών: «Ο πατήρ Αντώνιος άλλαζε τα ονόματα των παιδιών, ακόμα κι αν ήταν χριστιανικά. Δεν το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οργάνωσης. Σηματοδοτούσε μία “αποπομπή” της προηγούμενης ζωής τους. Έναν συμβολισμό. Συμβολικά ότι ξαναβαφτίζεσαι, έτσι το ερμηνεύω» είπε.

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

