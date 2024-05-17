Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκησε ο εισαγγελέας στον 50χρονο που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του, χθες το πρωί στο Μενίδι.

Ο συζυγοκτόνος μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, μετά τις 10 το πρωί.

Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην αρμόδια ανακρίτρια από την οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα

Ο 50χρονος, φέρεται να ομολόγησε πως μαχαίρωσε θανάσιμα τη 40χρονη γυναίκα στη μέση του δρόμου ισχυριζόμενος πως διέπραξε το έγκλημα γιατί το θύμα «του έτρωγε τα λεφτά» και είχε σχέση με άλλον άντρα.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα επρόκειτο να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές για επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας που είχε καταγγείλει η γυναίκα στις 7 Μαΐου, υπόθεση που είχε αναβληθεί για κρείσσονες αποδείξεις. Έτσι, νωρίτερα σήμερα οι συνήγοροι του 50χρονου σε αυτήν την υπόθεση ζήτησαν νέα αναβολή, λόγω «κωλύματος του κατηγορουμένου». Το δικαστήριο ανέβαλε για τις 18 Μαρτίου 2025.

Για την υπόθεση του αυτοφώρου ο δράστης της δολοφονίας κατηγορείται για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη. Το δικαστήριο είχε διατάξει την άρση της κράτησης του 50χρονου λόγω της αναβολής πέραν του τριημέρου, γεγονός που πλέον εκτιμάται ως ενδεχομένως εσφαλμένη κίνηση, ειδικά αν ήταν σε γνώση του πως ο δράστης ήταν υπότροπος.

Πηγή: skai.gr

