Ο χολιγουντιανός ηθοποιός Πιρς Μπρόσναν γιoρτάζει τα 71α γενέθλιά του και από τους πρώτους που έσπευσαν να του ευχηθούν για την ξεχωριστή αυτή μέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν η σύζυγός του εδώ και 30 χρόνια, Κίλι Σέι Σμιθ.

«Χρόνια πολλά στον έρωτα της ζωής μου» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, ενώ μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο του ηθοποιού από το παρελθόν. «Είσαι ο βράχος μου, η άγκυρά μου, τα πάντα μου...και σε αγαπώ ατελείωτα» πρόσθεσε.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1994 σε ένα πάρτι στην παραλία του Μεξικού και το 2001 «ενώθηκε» με τα δεσμά του γάμου σε μια τελετή στην Ιρλανδία. Όπως αναφέρει το «People», έχει αποκτήσει δύο γιους, τον 27χρονο Ντίλαν και τον 23χρονο Πάρις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.