Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε σήμερα τη Χαμάς για την αποτυχία να παραταθεί η ανθρωπιστική εκεχειρία στη Γάζα, τονίζοντας ότι η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση δεν κατάφερε να παράσχει έναν κατάλογο των ομήρων, το οποίο θα καθιστούσε δυνατή την παράταση της παύσης.

«Εξαιτίας της Χαμάς τελείωσε αυτή η παύση», είπε ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. «Η ευθύνη είναι της Χαμάς».

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Κίρμπι διόρθωσε επίσης τον προηγούμενο απολογισμό του σε σχέση με τον αριθμό των Αμερικανών ομήρων που έχει απελευθερώσει μέχρι στιγμής η Χαμάς από έξι σε τέσσερις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

