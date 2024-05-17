Ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ θα αρχίσουν να κινούνται την προσεχή Δευτέρα, 20 Μαΐου στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Η αρχή θα γίνει με δύο γραμμές, την 21 που εκτελεί το δρομολόγιο Εύοσμος – Αριστοτέλους και την 29 που εκτελεί το δρομολόγιο Πολίχνη – Αριστοτέλους. Οι δύο αυτές γραμμές θα εξυπηρετούνται πλέον αποκλειστικά με 17 ηλεκτρικά λεωφορεία.

Σταδιακά, τα ηλεκτρικά λεωφορεία θα εντάσσονται σε ακόμα περισσότερες γραμμές, κατά κύριο λόγο της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Τα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι 12μετρα, 75 επιβατών. Η αυτονομία τους ξεπερνά με άνεση τα 300 χιλιόμετρα. Διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, εξαερισμού, ανακλινόμενα παράθυρα, θύρες usb, ειδική θέση για αναπηρικό αμαξίδιο και ράμπα για την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρίες στη μεσαία θύρα. Είναι αθόρυβα και μηδενικών εκπομπών ρύπων.

Πηγή: skai.gr

