Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας απείλησε χθες Παρασκευή ότι η χώρα του θα προχωρήσει στην προσάρτηση τμημάτων της Λωρίδας της Γάζας αν η Χαμάς δεν αφήσει ελεύθερους τους σχεδόν εξήντα ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, που συνεχίζει να κρατά στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου ο στρατός του Ισραήλ συνέχισε τις ευρείας κλίμακας επιδρομές του για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα αφού έβαλε τέλος στην ανακωχή.

Ενώ η Λωρίδα της Γάζας συνεχίζει να σφυροκοπείται, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα έλαβε από την Αίγυπτο και το Κατάρ, δυο χώρες που μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις, πρόταση για την αποκατάσταση της κατάπαυσης του πυρός αν προχωρήσει στην απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων φυλακισμένων σε χρονοδιάγραμμα που «μένει να συμφωνηθεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην παλαιστινιακή πλευρά, ενήμερη για όσα διαμείβονται.

Ακόμη, «η πρόταση προβλέπει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», τη διέλευση της οποίας σταμάτησε να επιτρέπει το Ισραήλ τη 2η Μαρτίου, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έκαναν κομμάτια τη σχετική ηρεμία που επικρατούσε στον ερειπωμένο θύλακο αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, την 19η Ιανουαρίου, σταματώντας τον πόλεμο που ξέσπασε πριν από 17 μήνες, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

Κτίρια που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της ισραηλινής αεροπορικής και χερσαίας επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας, Πέμπτη 20 Μαρτίου 2025

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε πως ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε ακόμη 11 ανθρώπους χθες. Και, μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, έκανε λόγο για πέντε παιδιά που σκοτώθηκαν σε νέο αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας.

Ο απολογισμός των θυμάτων αφότου ξανάρχισαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί σε μαζική κλίμακα την Τρίτη έφθασε έτσι τους 520 νεκρούς.

Η κυβέρνηση της Τουρκίας στο μεταξύ κατήγγειλε την «ισραηλινή επίθεση» εναντίον νοσοκομείου που είχε οικοδομηθεί στον θύλακο από την Άγκυρα, κάνοντας λόγο για «εσκεμμένη στόχευση». Ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε πως έπληξε το κτίριο, υποστήριξε όμως πως έβαλε στο στόχαστρο μαχητές και ότι το νοσοκομείο, που κατ’ αυτόν είχε πάψει να λειτουργεί ως τέτοιο για πάνω από έναν χρόνο και είχε μετατραπεί σε βάση της Χαμάς.

«Έδωσα διαταγή» στον στρατό «να καταλάβει περισσότερα εδάφη στη Γάζα, απομακρύνοντας τον πληθυσμό, και να επεκτείνει τις ζώνες ασφαλείας (κατά μήκος των συνόρων και στο εσωτερικό του θυλάκου) για να προστατευτούν ισραηλινές κοινότητες», ανέφερε χθες το πρωί ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ, Κατς.

«Όσο η Χαμάς συνεχίζει να αρνείται να απελευθερώσει τους ομήρους, τόσο περισσότερα εδάφη θα χάνει, που θα προσαρτηθούν στο Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ο όρος «ζώνες ασφαλείας» που χρησιμοποίησε ο υπουργός παραπέμπει στη δημιουργία ουδέτερων ζωνών μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και κοντινών ισραηλινών κοινοτήτων.

Ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό θύμισε χθες ότι το Παρίσι «αντιτίθεται σε οποιασδήποτε μορφής προσάρτηση, είτε αφορά τη Δυτική Όχθη, είτε αφορά τη Γάζα».

Αργότερα χθες, ο κ. Μπαρό και οι ομόλογοί του Ανναλένα Μπέρμποκ (Γερμανία) και Ντέιβιντ Λάμι (Βρετανία) δήλωσαν πως αισθάνονται «φρίκη» για τον βαρύ απολογισμό των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων και απηύθυναν «επείγουσα έκκληση να υπάρξει άμεση επιστροφή στην κατάπαυση του πυρός» με κοινή ανακοίνωσή τους, συνταγμένη στα αγγλικά.

Στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, πλάνα που κατέγραψε η τηλεοπτική υπηρεσία του Γαλλικού Πρακτορείου εικονίζουν την έξοδο κατοίκων, που πήραν τους δρόμους για ακόμα μια φορά, με κάρα που έσερναν μουλάρια, γεμάτα είδη πρώτης ανάγκης, ανάμεσα στα συντρίμμια.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, μεταφέροντας τα υπάρχοντά τους ταξιδεύοντας από το Beit Hanoun στη Jabaliya, μια ημέρα μετά την ανανεωμένη επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, Τετάρτη 19 Μαρτίου 2025

Χθες μετά το μεσημέρι ο ισραηλινός στρατός διέταξε κατοίκους διαφόρων περιοχών της νότιας Λωρίδας της Γάζας να απομακρυνθούν εσπευσμένα πριν από βομβαρδισμό.

Ανακοίνωσε επίσης πως σκότωσε τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς την προηγουμένη σε πλήγμα στο νότιο τμήμα της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής.

Το Ισραήλ ξανάρχισε μαζικής κλίμακας βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας τα ξημερώματα της Τρίτης, με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να επικαλείται το αδιέξοδο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για τα επόμενα στάδια της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η πρώτη φάση της οποίας τυπικά τερματίστηκε την 1η Μαρτίου.

Χθες Παρασκευή, την επομένη της εκτόξευσης τριών ρουκετών εναντίον του Ισραήλ «σε αντίποινα για τις σφαγές αμάχων» στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς, την πρώτη ανταπόδοση πυρών από πλευράς του κινήματος, ο ένοπλος βραχίονάς του ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση άλλων δύο.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε πως αναχαιτίστηκαν, όπως και πύραυλος που εκτοξεύτηκε το βράδυ από την Υεμένη, όπου οι αντάρτες Χούθι υποσχέθηκαν να κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ αν συνεχίσει τους βομβαρδισμούς του στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, με ρόλο βασικά εθιμοτυπικό, δήλωσε προχθές Πέμπτη «βαθιά ανήσυχος» για την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας — σπάνια επίκριση στον πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Τις τελευταίες μέρες, χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στην Ιερουσαλήμ εναντίον της κυβέρνησης, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του πρωθυπουργού Νετανιάχου επειδή διέταξε την επανέναρξη των βομβαρδισμών αδιαφορώντας για την τύχη των ομήρων, με ελατήριο πολιτικούς υπολογισμούς.

Από τους 251 ομήρους που είχαν απαχθεί όταν έγινε η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, στη Λωρίδα της Γάζας απομένουν 58, πλην όμως 34 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Χθες ο κ. Κατς απείλησε τη Χαμάς πως θα αυξήσει την πίεση.

«Αν η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς συνεχίσει να αρνείται να απελευθερώσει τους ομήρους, έδωσα διαταγή» στον στρατό «να καταλάβει περισσότερα εδάφη (...) και να εγγυηθεί μόνιμη κατοχή τους από το Ισραήλ», είπε.

Πηγή: skai.gr

