Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε χθες Παρασκευή τις άδειες χειρισμού απορρήτων που είχαν στη διάθεσή τους η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και η πρώην υπουργός Εξωτερικών και πρώην πρώτη κυρία Χίλαρι Κλίντον, μεταξύ άλλων, με απόφαση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρεπουμπλικάνος, που επίσης ακύρωσε ήδη την άδεια χειρισμού απορρήτων του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, αντιμετώπισε κατά σειρά την κυρία Κλίντον στις προεδρικές εκλογές του 2016 και την κυρία Χάρις σε αυτές του 2024.

