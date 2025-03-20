Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς, με αεροπορικό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τις τελευταίες ημέρες, ο ισραηλινός στρατός και η Σιν Μπετ (σ.σ. υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ) πραγματοποίησαν ένα πλήγμα και εξόντωσαν τον τρομοκράτη Ρασίντ Τζαχτζούχ, τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Γενικής Ασφάλειας της Χαμάς», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Αβισάι Αρντάε. Ο Τζαχτζούχ είχε διαδεχτεί τον Σάμι Όντεχ, που σκοτώθηκε τον Ιούλιο του 2024.

Αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Χαμάς είναι να καταπολεμά την κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και να συλλέγει πληροφορίες για λογαριασμό της οργάνωσης.

Από άλλο πλήγμα σκοτώθηκε ο Ισμαήλ Αμπντελάλ, ο οποίος θεωρείται «υπεύθυνος για τις περισσότερες επιχειρήσεις λαθρεμπορίου όπλων του Ισλαμικού Τζιχάντ», ανέφερε εξάλλου ο στρατός.

Η Χαμάς ανακοίνωσε την Τρίτη τον θάνατο του επικεφαλής της κυβέρνησής της στη Γάζα, του Εσάμ αλ Ντάλις, ο οποίος ήταν και μέλος του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης. Στο «συλλυπητήριο μήνυμα» της οργάνωσης εμφανίζονταν επίσης τα ονόματα του στρατηγού Μαχμούντ Άμπου Ουάτφα, επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικών, και του στρατηγού Μπαχτζάτ ‘Αμπου Σουλτάν, του γενικού διευθυντή των υπηρεσιών εσωτερικής ασφάλειας.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

