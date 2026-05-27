Μήνυση Μαρινάκη σε Δημητριάδη για το επεισόδιο στο T-Center

Μήνυση κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη κατέθεσε το μεσημέρι της Τρίτης ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης, μετά το επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών, το βράδυ της Κυριακής στον τελικό της Ευρωλίγκας στο T-Center.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», η μήνυση αφορά το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης (άρθρο 308 ΠΚ), το οποίο αποτελεί πλημμέλημα.

Παρέμβαση της Εισαγγελίας

Υπενθυμίζεται ότι ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, έδωσε εντολή για την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού από το Τμήμα Αθλητικής Βίας, το οποίο έχει ήδη σχηματίσει σχετική δικογραφία για το συμβάν.

Η εισαγγελική παραγγελία ζητά τη συλλογή και διερεύνηση υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του σταδίου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου ή οπτικοακουστικού υλικού είναι διαθέσιμο.

Εάν από την εξέταση του υλικού προκύψουν ενδείξεις για αδικήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως, η δικαστική διαδικασία θα προχωρήσει άμεσα από τις αρχές. Σε αντίθετη περίπτωση, αν διαπιστωθούν αδικήματα που απαιτούν έγκληση, η πρόοδος της υπόθεσης θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τις μηνύσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.

Χθες μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης έκανε λόγο για «εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες» αναφορικά με το θερμό επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Όπως εξήγησε ο υπουργός: «Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και έγινε η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία, αμέσως, αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάγγελτα».

«Οι διατάξεις που κάναμε πριν από ενάμιση περίπου χρόνο, όταν ο πρωθυπουργός μας ζήτησε να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αυστηρές», σημείωσε ο κ. Φλωρίδης.

Όπως τόνισε για το επεισόδιο: «Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Ο εισαγγελέας ζήτησε την πλήρη επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με τον χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Πάντως, οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει στη φυλακή. Ο κανόνας είναι αυτός».

Εάν πρόκειται για αθλητικούς παράγοντες, «επιβάλλονται και οι ανάλογες κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος. Και είναι αυστηρές. Μπορεί να είναι αποκλεισμός για μεγάλο διάστημα από τους αθλητικούς χώρους, μπορεί να είναι πρόστιμα, μπορεί να είναι διάφορα», συνέχισε ο κ. Φλωρίδης.

Ο κ. Φλωρίδης τόνισε πως μετά τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη άλλαξαν ριζικά τα μέτρα προστασίας στα γήπεδα.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Όταν είχαμε τη δολοφονία του αστυνομικού Λυγγερίδη και τότε μας κάλεσε ο πρωθυπουργός, μας είπε δύο πράγματα συμβαίνουν εδώ. Ή όσα έχουμε κάνει μέχρι εδώ δεν επαρκούν, ή αυτά που έχουμε κάνει δεν εφαρμόζονται, ή και τα δύο. Τελικά και όντως ήταν ανεπαρκή τα μέτρα και τα μη επαρκή μέτρα δεν εφαρμόζονταν όπως θα έπρεπε. Τότε είπε πως πρέπει να φτιάξουμε ένα συνολικό σχέδιο ώστε να τελειώνουμε με το φαινόμενο αυτό. Το γεγονός πως φτιάξαμε μια νομοθεσία πάρα πολύ σκληρή, μπήκανε κάμερες στα γήπεδα, είναι τα εισιτήρια ονομαστικά, ξέρουμε πού κάθεται ο καθένας. Συν ότι η διαρκής επιτροπή για την αθλητική βία επιβάλλει ποινές όπου χρειάζεται, η πολιτεία δεν παίζει. Εδώ και σχεδόν 2 χρόνια τα πράγματα στα γήπεδα δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν».

Πηγή: skai.gr

