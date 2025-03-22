Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή πως αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, λίγη ώρα αφού ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας στην Ιερουσαλήμ και σε πολλούς άλλους τομείς του κεντρικού Ισραήλ.

«Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε (από την πολεμική αεροπορία) προτού παρεισφρήσει στον ισραηλινό (εναέριο) χώρο», ανέφερε λακωνικό ανακοινωθέν των ενόπλων δυνάμεων.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν σειρήνες να ουρλιάζουν στην Ιερουσαλήμ. Ενεργοποιήθηκαν επίσης σε πολλές άλλες κοινότητες του κεντρικού Ισραήλ, σύμφωνα με την πολιτική άμυνα.

Αυτή ήταν η τέταρτη πυραυλική επίθεση από την Υεμένη που ανακοινώθηκε πως αναχαιτίστηκε από την Τρίτη, όταν ο ισραηλινός στρατός ξανάρχισε μαζικής κλίμακας αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, τερματίζοντας την κατάπαυση του πυρός από τη 19η Ιανουαρίου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, οι αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν ότι «στοχοποίησαν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν», κοντά στο Τελ Αβίβ, με «υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο». «Η επιχείρηση πέτυχε τον στόχο της», υποστήριξαν μέσω Telegram, χωρίς να διευκρινίσουν ποιος ακριβώς ήταν ο στόχος στο διεθνές αεροδρόμιο, όπου δεν αναφέρθηκε καμιά ζημιά, ούτε την ώρα της επίθεσης, της τρίτης μέσα σε 48 ώρες κατ’ αυτούς.

Οι Χούθι ανέφεραν επίσης πως στοχοποίησαν «πολεμικά πλοία» της δύναμης κρούσης του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Harry Truman στην Ερυθρά Θάλασσα με drones «για έκτη συνεχόμενη ημέρα». Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν αντέδρασαν σε αυτόν τον ισχυρισμό.

Περίπου έναν μήνα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς συνδέονταν με το εβραϊκό κράτος στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, τονίζοντας πως ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Οι επιθέσεις από το υεμενίτικο κίνημα είχαν σταματήσει κατά το διάστημα αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς τη 19η Ιανουαρίου. Όμως οι Χούθι διεμήνυσαν πως θα κλιμακώσουν τη δράση τους αφού οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ξανάρχισαν να βομβαρδίζουν τη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα χθες, τηλεοπτικό δίκτυο προσκείμενο στους Χούθι μετέδωσε πως έγιναν αεροπορικά πλήγματα σε προπύργιο των ανταρτών, κάνοντας λόγο για «αμερικανική επίθεση».

Οι Χούθι έχουν ανακοινώσει αρκετούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε εδάφη υπό τον έλεγχό τους έπειτα από εκείνους του Σαββάτου, στους οποίους σύμφωνα με την Ουάσιγκτον σκοτώθηκαν πολλοί ηγέτες των σιιτών ανταρτών που πρόσκεινται στο Ιράν. Οι Χούθι έκαναν λόγο από την πλευρά τους για τουλάχιστον 53 νεκρούς και άλλους 98 τραυματίες.

