Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε σήμερα ότι διέταξε τον στρατό "να καταλάβει περισσότερα εδάφη στη Γάζα", τα οποία θα μπορούσαν, όπως είπε, "να προσαρτηθούν" στο Ισραήλ, αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα.
"Έδωσα εντολή στην Τσαχάλ να καταλάβει περισσότερα εδάφη στη Γάζα (...) Όσο η Χαμάς συνεχίζει να αρνείται να απελευθερώσει τους ομήρους, τόσα περισσότερα εδάφη θα χάνει, τα οποία θα προσαρτηθούν στο Ισραήλ", ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Κατς, απειλώντας επίσης με "μόνιμη κατοχή" στις "ζώνες ασφαλείας" στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας.
