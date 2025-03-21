Λογαριασμός
Ο Κατς διέταξε τον ισραηλινό στρατό να καταλάβει περισσότερα εδάφη στη Γάζα

«Όσο η Χαμάς συνεχίζει να αρνείται να απελευθερώσει τους ομήρους, τόσα περισσότερα εδάφη θα χάνει, τα οποία θα προσαρτηθούν στο Ισραήλ»

Γάζα

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε σήμερα ότι διέταξε τον στρατό "να καταλάβει περισσότερα εδάφη στη Γάζα", τα οποία θα μπορούσαν, όπως είπε, "να προσαρτηθούν" στο Ισραήλ, αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα. 


"Έδωσα εντολή στην Τσαχάλ να καταλάβει περισσότερα εδάφη στη Γάζα (...) Όσο η Χαμάς συνεχίζει να αρνείται να απελευθερώσει τους ομήρους, τόσα περισσότερα εδάφη θα χάνει, τα οποία θα προσαρτηθούν στο Ισραήλ", ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Κατς, απειλώντας επίσης με "μόνιμη κατοχή" στις "ζώνες ασφαλείας" στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

