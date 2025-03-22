Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτίθεται σήμερα σε στόχους της Χεζμπολάχ αφότου ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε πλήγματα εναντίον δεκάδων «τρομοκρατικών» στόχων στον Λίβανο.

«Απαντώντας σε πυρά ρουκετών στο Ισραήλ σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσαν εντολές στις IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) να δράσουν με δύναμη εναντίον δεκάδων τρομοκρατικών στόχων στον Λίβανο», ανέφερε σε μια δήλωση ο Νετανιάχου.

Λίγο μετά τη δήλωση του Νετανιάχου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Λιβάνου, από τις επιθέσεις στα νότια της χώρας σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν.

Νωρίτερα, το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ μετέδωσε ότι ισραηλινά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον «ανατολικό τομέα» του νοτίου Λιβάνου και ότι σε εκείνη την περιοχή εξερράγησαν πύραυλοι αναχαίτισης. Χερσαίες δυνάμεις του ισραηλινού στρατού διεξήγαγαν επίσης εκκαθαριστικές επιχειρήσεις με αυτόματα όπλα στην περιοχή, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Το ΑΝΙ ανέφερε επίσης πυρά του ισραηλινού πυροβολικού στη Ναμπάτια (νότος) και στην πόλη Χιάμ, όπου κατέπεσαν «τρεις οβίδες (που βλήθηκαν) από τεθωρακισμένα Merkava».

Ο στρατός στοχοθέτησε επίσης τα χωριά Χούλα, Μαρκάμπα και Κφαρ Κίλα στα σύνορα.

Το πρωί του Σαββάτου το Ισραήλ αναχαίτισε τρεις ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο, όπως ανακοίνωσε ο στρατός. Συγκεκριμένα, σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στις 07:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στη Μετούλα, ένα χωριό στο βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα με τον Λίβανο. Στη συνέχεια ο στρατός ανακοίνωσε ότι τρεις ρουκέτες που εισήλθαν στο Ισραήλ αναχαιτίστηκαν.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι η λιβανική κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για όποια ρουκέτα εκτοξεύεται από το έδαφός της, προσθέτοντας ότι έδωσε εντολή στον στρατό να «απαντήσει» αναλόγως στην εκτόξευση των ρουκετών προς το βόρειο Ισραήλ, για τις οποίες δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε εκτοξεύσεις ρουκετών από τον Λίβανο προς τις κοινότητες της Γαλιλαίας», τόνισε ο υπουργός. «Η λιβανική κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για όποια ρουκέτα εκτοξεύεται από τον έδαφός της. Έδωσα εντολή στον στρατό να ανταποδώσει αναλόγως», πρόσθεσε.

«Υποσχεθήκαμε ασφάλεια στις κοινότητες της Γαλιλαίας και αυτό ακριβώς θα γίνει», συνέχισε ο Κατς. «Η τύχη της Μετούλα (θα) είναι η ίδια με αυτή της Βηρυτού».

Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Νοεμβρίου τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση πυρός ύστερα από δύο χρόνια ανοικτού πολέμου μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της φιλοϊρανικής λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, που είχε ανοίξει μέτωπο κατά του Ισραήλ στην αρχή του πολέμου κατά του παλαιστινιακού συμμάχου της, της Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου προειδοποίησε το Σάββατο για πιθανή επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και στρατιωτικά για να αποδειχθεί ότι ο Λίβανος αποφασίζει για θέματα πολέμου και ειρήνης», είπε ο Ναουάφ Σαλάμ σε δήλωση μετά το χτύπημα του Ισραήλ σε πόλεις στο νότιο Λίβανο ως απάντηση σε μια διασυνοριακή εκτόξευση πυραύλων.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.