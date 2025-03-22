Γουίτκοφ: Ο Τραμπ θέλει να οικοδομήσει «σχέση εμπιστοσύνης» με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ «θέλει να δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης» με το Ιράν, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της επιστολής που έστειλε ο ένοικος του Λευκού Οίκου στην Τεχεράνη.

Την 7η Μαρτίου, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως έστειλε επιστολή στο Ιράν, μέγα εχθρό των ΗΠΑ, προτείνοντας να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποιώντας πως θα μπορούσε να διατάξει σε διαφορετική περίπτωση στρατιωτικές επιχειρήσεις —διατυπώνοντας «απειλή», όπως το εξέλαβε τουλάχιστον η Τεχεράνη—, όμως ελάχιστα ήταν γνωστά για το περιεχόμενό της ως τώρα.

Σύμφωνα με τον κ. Γουίτκοφ, η επιστολή «λέει σε αδρές γραμμές: ‘είμαι πρόεδρος της ειρήνης, αυτό θέλω. Δεν υπάρχει λόγος να πάρουμε τα όπλα. Πρέπει να μιλήσουμε’».

Έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον, πρώην βεντέτα του Fox News, πλέον ανεξάρτητο.

Συνέχισε: «‘Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα χάρη στο οποίο κανένας δεν θα ανησυχεί για τη στρατιωτικοποίηση του πυρηνικού προγράμματός σας, και θέλω να καταλήξουμε σε αυτό, διότι η εναλλακτική δεν είναι πολύ καλή εναλλακτική’, λοιπόν, για να συνοψίσουμε, αυτό είπε».

«Οι Ιρανοί απάντησαν (...) μέσω παράλληλων διαύλων, διαφόρων χωρών και μέσων», πρόσθεσε, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

«Νομίζω πως υπάρχει αληθινή πιθανότητα να το ρυθμίσουμε με διπλωματικό τρόπο», έκρινε ο Στιβ Γουίτκοφ.

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποσύρει τις ΗΠΑ από το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ), τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι δυο χώρες έχουν διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις τους από το 1980. Οι ΗΠΑ, όπως και σύμμαχοί τους, επιβάλλουν κυρώσεις που πλήττουν σκληρά την ιρανική οικονομία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «είναι ανοικτός στην ευκαιρία να τα ξεκαθαρίσει όλα με το Ιράν και (...) να ξαναγίνει μεγάλο έθνος», είπε ακόμη ο Στιβ Γουίτκοφ, επενδυτής του τομέα των ακινήτων και δικηγόρος, στον οποίο έχουν ανατεθεί νευραλγικής σημασίας αποστολές από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, από τη Μέση Ανατολή ως τον πόλεμο Ρωσίας/Ουκρανίας.

Χθες το πρωί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ κατήγγειλε την αμερικανική θέση: «Οι Αμερικανοί πρέπει να γνωρίζουν ότι οι απειλές δεν θα τους οδηγήσουν πουθενά» σε ό,τι αφορά το Ιράν. «Αυτοί και οι άλλοι πρέπει να ξέρουν πως θα δεχτούν δυνατό χαστούκι αν βλάψουν το ιρανικό έθνος».

Η Τεχεράνη θα απαντήσει επίσημα στην επιστολή του Αμερικανού προέδρου Τραμπ «τις επόμενες ημέρες», δήλωνε προχθές ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί.

Δυτικές χώρες, πάνω απ’ όλα οι ΗΠΑ, καθώς και το Ισραήλ, κατηγορούν εδώ και δεκαετίες το Ιράν ότι θέλει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

