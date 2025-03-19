Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε «στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις», όπως επιβεβαίωσε, στη Γάζα, ανακαταλαμβάνοντας ένα μέρος μιας κρίσιμης περιοχής, μία ημέρα αφότου το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στον θύλακα, καταρρίπτοντας την εκεχειρία δύο μηνών με τη Χαμάς.

Οι Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι τα στρατεύματα τους "ξεκίνησαν στοχευμένες χερσαίες δραστηριότητες στη κεντρική και νότια Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να επεκτείνουν την περιοχή ασφαλείας και να δημιουργήσουν μία μερική αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος της Γάζας."

"Στο πλαίσιο των χερσαίων δραστηριοτήτων, τα στρατεύματα επεκτάθηκαν περαιτέρω προς το κέντρο του διαδρόμου του Νετζαρίμ," δήλωσε ο στρατός.

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας του Ιανουαρίου, το Ισραήλ είχε αποσυρθεί από τον διάδρομο του Νετζαρίμ, μια κρίσιμη λωρίδα γης που χωρίζει τη Γάζα στη μέση, διαχωρίζοντας την κεντρική πόλη της Γάζας και το βόρειο τμήμα από το νότιο μέρος της Λωρίδας που συνορεύει με την Αίγυπτο.

Τεθωρακισμένα του Ισραήλ εισήλθαν στον διάδρομο του Νετζαρίμ στη Λωρίδα της Γάζας το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σε αυτό το στάδιο, πηγές ανέφεραν ότι μια ευρύτερη εισβολή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.

Η κίνηση των τεθωρακισμένων προς το Νετζαρίμ θεωρείται περιορισμένη κίνηση με τις πηγές, ωστόσο, να μην επιβεβαιώνουν ούτε να αποκλείουν ότι αργότερα την ημέρα ή τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί μια ευρύτερη εισβολή.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απηύθυνε σήμερα στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας μια "τελευταία προειδοποίηση" απαιτώντας να απελευθερώσουν του Ισραηλινούς ομήρους και να "ξεφορτωθούν" τη Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

"Εάν δεν απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι και εάν η Χαμάς δεν βγει τελείως από τη Γάζα, το Ισραήλ θα λάβει μέτρα σε κλίμακα που δεν έχει ληφθεί ποτέ άλλοτε. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθήσετε τη συμβουλή του Αμερικανού προέδρου: απελευθερώστε τους ομήρους και ξεφορτωθείτε τη Χαμάς", δήλωσε ο Κατς σε βίντεο στα εβραϊκά που μεταδόθηκε από το γραφείο του.

