Ισραήλ: Λέει ότι έπληξε τρομοκράτες σε εγκαταλελειμμένο νοσοκομείο στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε "τρομοκράτες" μέσα -- όπως το παρουσίασε -- σε ένα εγκαταλελειμμένο νοσοκομείο που χρησιμοποιείτο ως βάση από μαχητές της Χαμάς, έπειτα από τις κατηγορίες της Άγκυρας ότι κατέστρεψε νοσοκομείο που κατασκεύασε η Τουρκία στη Λωρίδα της Γάζας.

"Νωρίτερα (σήμερα, Παρασκευή) οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν τρομοκράτες μέσα σε υποδομή των τρομοκρατών της Χαμάς το οποίο προηγουμένως ήταν νοσοκομείο στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του στρατού απαντώντας σε ερώτηση που αφορούσε τις τουρκικές κατηγορίες.

"Επιμένουμε στο γεγονός ότι η δομή που επλήγη δεν είχε χρησιμοποιηθεί βασικά ως νοσοκομείο για περισσότερο από έναν χρόνο", πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε "με έντονο τρόπο την καταστροφή από το Ισραήλ του Νοσοκομείου τουρκοπαλαιστινιακής φιλίας", καταγγέλλοντας "σκόπιμη στόχευση" του κτιρίου από τον ισραηλινό στρατό.

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς για τη Γάζα καταδίκασε ως "ειδεχθές έγκλημα" τον "βομβαρδισμό" του κτιρίου, "του μόνου νοσοκομείου που περιθάλπει ασθενείς που έχουν προσβληθεί από καρκίνο στη Λωρίδα της Γάζας".

Το υπουργείο δηλώνει ότι ο ισραηλινός στρατός είχε μετατρέψει το νοσοκομείο σε "αρχηγείο καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής του αποκαλούμενου άξονα Νετζαρίμ".

"Αυτή η εγκληματική συμπεριφορά των κατοχικών δυνάμεων αποτελεί μέρος της συστηματικής καταστροφής του συστήματος υγείας και της συνέχισης του κύκλου της γενοκτονίας" των Παλαιστινίων της Γάζας, προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Οι Ισραηλινοί αποκαλούν "διάδρομο Νετζαρίμ" το τμήμα της Λωρίδας της Γάζας που εκτείνεται από τα ανατολικά προς τα δυτικά, το οποίο ο στρατός τους χρησιμοποίησε για να κόψει τη Λωρίδα της Γάζας στα δύο νοτίως της πόλης της Γάζας επί έναν και πλέον χρόνο, πριν αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ την 19η Ιανουαρίου.

Το Ισραήλ έσπασε την εκεχειρία με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς την Τρίτη, αρχίζοντας και πάλι τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, προτού στείλει στρατιώτες στις περιοχές που είχαν εκκενωθεί από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, κυρίως στον "διάδρομο Νετζαρίμ".

Πηγή: skai.gr

