Το Ισραήλ απευθύνει την «τελευταία προειδοποίηση» και βομβαρδίζει τη Γάζα

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε ξανά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τη Λωρίδα της Γάζας, την επομένη της ανακοίνωσης του Ισραήλ πως εντατικοποιεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του, κάτι που παρουσιάστηκε ως η «τελευταία προειδοποίηση» στους κατοίκους προκειμένου η Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που απομένουν στα χέρια των μαχητών της.

«Τουλάχιστον 10 πολίτες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα που έβαλαν στο στόχαστρο έξι σπίτια στο ανατολικό τμήμα της Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, νωρίς σήμερα το πρωί», ενημέρωσε ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θυλάκου, ο Μαχμούντ Μπασάλ, το Γαλλικό Πρακτορείο.

Χθες Τετάρτη, η πολιτική προστασία ανέφερε πως καταμέτρησε τουλάχιστον 470 νεκρούς αφότου ξανάρχισαν σε μαζική κλίμακα οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον θύλακο υπό πολιορκία, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Φεύγοντας για να σωθούν από τα ισραηλινά πλήγματα, ειδικά στο βόρειο τμήμα της ερειπωμένης περιοχής, οικογένειες που είχαν ήδη εκτοπιστεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου βρίσκονταν για ακόμα μια φορά στους δρόμους.

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ πως αναίρεσε μονομερώς, «τορπίλισε» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε εφαρμογή στη Λωρίδα της Γάζας τη 19η Ιανουαρίου, έπειτα από δεκαπέντε μήνες καταστροφικού πολέμου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Την ώρα που η ανησυχία πως ο πόλεμος ξανάρχισε μεγεθύνεται ολοένα περισσότερο, η Χαμάς διαβεβαίωσε πως παραμένει ανοικτή στη συνέχιση των έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ για τη συνέχεια της ανακωχής, επαναλαμβάνοντας όμως τις θέσεις της που έχει ήδη απορρίψει η άλλη πλευρά.

Καθώς αισθάνεται ενισχυμένη χάρη στην υποστήριξη του βασικού συμμάχου της, των ΗΠΑ, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας ήταν «απαραίτητη» για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών κινημάτων.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απηύθυνε στους Γαζαίους την «τελευταία προειδοποίηση» να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι και να «ξεφορτωθούν» τη Χαμάς, που πήρε την εξουσία στον θύλακο το 2007.

«Αν δεν αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι ισραηλινοί όμηροι κι αν δεν φύγει εντελώς η Χαμάς από τη Γάζα, το Ισραήλ θα πάρει μέτρα εύρους που δεν είχατε δει ποτέ πριν», διεμήνυσε.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, παραμένουν ακόμη στα χέρια παλαιστινίων μαχητών 58 στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως 34 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στο εξής, οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωσή τους θα διεξάγονται «υπό πυρά», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι διενεργείται έρευνα για «τις περιστάσεις» του θανάτου βούλγαρου εργαζομένου του ΟΗΕ, ο οποίος σκοτώθηκε σε έκρηξη στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Χαμάς κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος το διέψευσε.

Στο βόρειο τμήμα της Γάζας, άνδρες, γυναίκες και παιδιά κινούνταν προς νότο, ανάμεσα στα συντρίμμια, πεζή, με κάρα που έσερναν μουλάρια, μεταφέροντας στρώματα, σκηνές και άλλα λιγοστά υπάρχοντά τους.

Την Τρίτη, όταν εξαπολύθηκαν οι πιο πολύνεκροι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί μετά την εκεχειρία, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου διεμήνυσε πως δεν ήταν παρά «η αρχή».

Όμως ο κ. Νετανιάχου πιέζεται στο εσωτερικό.

Στην Ιερουσαλήμ, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατηγορώντας τον πως συνεχίζει τον πόλεμο περιφρονώντας τους ομήρους και την τύχη τους.

«Μας έχει πάρει όλους ομήρους η αιμοδιψής κυβέρνηση», φώναζαν κάποιοι από τους συγκεντρωμένους, ενώ άλλοι απαιτούσαν την παραίτηση του πρωθυπουργού.

Νωρίς το πρωί, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη «προτού» μπει στον ισραηλινό εναέριο χώρο. Οι αντάρτες Χούθι, που ανέλαβαν την ευθύνη, διευκρίνισαν ότι ο στόχος ήταν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, σε μικρή απόσταση από το Τελ Αβίβ.

Παρότι η Χαμάς διαβεβαίωσε πως δεν «κλείνει την πόρτα στις διαπραγματεύσεις», επέμεινε στην αξίωσή της να αρχίσει η δεύτερη φάση όπως προέβλεπε η συμφωνία.

Κατά την πρώτη φάση της ανακωχής, επέστρεψαν στο Ισραήλ 33 όμηροι, από τους οποίους 8 ήταν νεκροί, ενώ σε αντάλλαγμα αφέθηκαν ελεύθεροι κάπου 1.800 παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές.

Έκτοτε, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ δεν έχουν προχωρήσει.

Η Χαμάς θέλει να αρχίσει η δεύτερη φάση της εκεχειρίας, που προέβλεπε μόνιμη κατάπαυση του πυρός, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από όλη τη Λωρίδα της Γάζας, να ανοίξουν τα συνοριακά περάσματα για την ανθρωπιστική βοήθεια και να αφεθούν ελεύθεροι οι τελευταίοι όμηροι.

Το Ισραήλ θέλει παράταση της πρώτης φάσης ως τα μέσα Απριλίου και απαιτεί για να αρχίσει η δεύτερη την «αποστρατιωτικοποίηση» της Λωρίδας της Γάζας και να φύγει η Χαμάς.

Για να κλιμακώσει την πίεση, το Ισραήλ σταμάτησε στις αρχές του μήνα να επιτρέπει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και έκοψε την ηλεκτροδότηση στον θύλακο 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

